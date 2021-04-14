Список пород кошек со спокойным характером

Многие эксперты утверждают, что для содержания в квартире подойдут кошки со спокойным характером. Спокойный характер — это один из самых основных критериев выбора породы для не небольшой квартиры. В данной статье разберемся, какие породы кошек обладают спокойным и уравновешенным нравом.

Шотландская кошка. Кошка с невероятным милым внешним видом покорит ваше сердце. Они достаточно быстро найдут язык со всеми членами семьи. Не требовательны в уходе, хорошо поддаются воспитанию и неприхотливы к еде. Они не любят шумных гостей и когда их берут на руки.

Британская короткошерстная. Самая популярная порода кошек в мире. Эти плюшевые создания до сих пор умиляют своих владельцев. Они превосходно адаптируются ко всему новому. Не привередливы к еде, однако склонны к ожирению.

Персидские кошки. Эти кошки созданы для того, чтобы на них любоваться. Это невероятно красивые и спокойные создания, которые знают себе цену. Обладают спокойным и уравновешенным характером. Он только в редких случаях позволяет себе выпускать коготки. Очень требователен в уходе за шерстью.

Бирманские коты. Они не требовательны в уходе, хорошо ладят со всеми членами семьи, игривые и невероятно ласковые.

Русская голубая кошка. Хорошо переносит одиночество в отсутствии хозяина. Обладает высоким интеллектом и превосходно поддается обучению. Крайне дружелюбные и любознательные. Требуют минимального ухода за шерстью и внимания. Идеальная порода кошек для содержания в квартире.

Канадский сфинкс. Многие стали заводить в квартиру канадских сфинксов из-за того, что у них отсутствует шерсть. Они очень сильно привязываются к хозяину и плохо переносят одиночество. Они доброжелательные и не знают что такое агрессия. Их можно обучить различным трюкам.

Сиамские коты. Являются самыми общительными среди всех перечисленных пород, поэтому если у вас в квартире тонкие стены, то их не стоит заводить. Сиамские коты очень умные, любознательные и хорошо обучаются различным трюкам.

Рэгдолл. Они легко адаптируются ко всему новому. Обладают спокойным и уравновешенным характером. Могут себя хорошо чувствовать даже в небольшой квартире.

При выборе кошки нужно учитывать множество факторов: размер жилья, темперамент и шумность животного. Здесь очень важна цель приобретения питомца и готовность нести за него ответственность.

Какую кошку лучше завести в квартире: критерии выбора

Как быстро адаптируется к новому.

Насколько шумная порода.

Способность переносить одиночество.

Общительность питомца.

Степень активности.

Прихотливость в уходе.

Необходимо выбирать кошку исходя из собственного образа жизни и характера. Человеку, который ведет активный образ жизни, не подойдет порода со спокойным характером.