Какие монеты современной России самые ценные?

Нумизматика – весьма кропотливое занятие, которое подойдёт в качестве хобби отнюдь не каждому. Однако, нумизматические каталоги в последнее время стали чтивом для широких масс. Ни для кого не секрет, что и монеты современной России (после 1991 года) могут обладать огромной стоимостью среди коллекционеров. Под огромной ценой подразумевается денежная сумма, которые в несколько сотен раз превышает номинал самой монеты.

На сайте https://monety-info.ru/katalog-monet-rossii.html Вы сможете найти каталог монет России с актуальными ценами на 2021 год. Вполне может оказаться так, что в банке с мелочью лежит настоящее сокровище.

Какие монеты ценны?

Под ценностью монеты в подавляющем большинстве случаев понимается её уникальность или не совершенность. К примеру – ошибки или особенности, которые были допущены при чеканке в монетном дворе.

Ниже перечислим монеты, которые особенно интересны нумизматам сегодня:

10 рублей 1992 г.;

50 рублей 1993 г. и 20 рублей 1993 г.;

5 рублей 1999 г.

Обрушившийся на страну дефолт в самом начале девяностых, стал причиной выпуска монет с крупным номиналом. Особый интерес среди нумизматов имеет 10-ти рублёвая монета.

Её особенность заключается в отсутствии надписи монетного двора, на котором она была произведена. Актуальная стоимость монеты находится в пределах 20 000 рублей.

Действительно высокие цены на коллекционные монеты

Многие монеты 93-го года имеют ценность. Во многом из-за разницы в металле, используемом для производства металлических дензнаков. Довлеющим материалом для монет в том году оставалась сталь.

Однако в производстве также присутствовали и медно-никелевые заготовки. Сталь и любой цветной металл легко отличить друг от друга – цветные металлы не имеют магнитных свойств.

В частности 50 рублей 1993 г. – уникальная монета, выполненная из биметаллического сплава. Её стоимость сегодня подходит к 150 000 р. При этом есть масса желающих, которых её приобрести.

Ещё более редкой монетой является 5 рублей 1999 г. Считается, что она была выпущена чуть ли ни в нескольких экземплярах. В далёком 2009 году стоимость этой медной монеты с покрытием из мельхиора достигла 200 000 рублей.

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В видео перечислены самые дорогие монеты в исторической перспективе с 1997 до 2021 гг.: