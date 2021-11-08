Какие монеты современной России самые ценные? Узнайте о самых дорогих монетах.
он думал и был вознагражден идеей
Какие монеты современной России самые ценные?
8 ноября 2021

Нумизматика – весьма кропотливое занятие, которое подойдёт в качестве хобби отнюдь не каждому. Однако, нумизматические каталоги в последнее время стали чтивом для широких масс. Ни для кого не секрет, что и монеты современной России (после 1991 года) могут обладать огромной стоимостью среди коллекционеров. Под огромной ценой подразумевается денежная сумма, которые в несколько сотен раз превышает номинал самой монеты.

На сайте https://monety-info.ru/katalog-monet-rossii.html Вы сможете найти каталог монет России с актуальными ценами на 2021 год. Вполне может оказаться так, что в банке с мелочью лежит настоящее сокровище.

Какие монеты ценны?

Какие монеты ценны?

Под ценностью монеты в подавляющем большинстве случаев понимается её уникальность или не совершенность. К примеру – ошибки или особенности, которые были допущены при чеканке в монетном дворе.

Ниже перечислим монеты, которые особенно интересны нумизматам сегодня:

  • 10 рублей 1992 г.;
  • 50 рублей 1993 г. и 20 рублей 1993 г.;
  • 5 рублей 1999 г.

Обрушившийся на страну дефолт в самом начале девяностых, стал причиной выпуска монет с крупным номиналом. Особый интерес среди нумизматов имеет 10-ти рублёвая монета.

Её особенность заключается в отсутствии надписи монетного двора, на котором она была произведена. Актуальная стоимость монеты находится в пределах 20 000 рублей.

Действительно высокие цены на коллекционные монеты

Действительно высокие цены на коллекционные монеты

Многие монеты 93-го года имеют ценность. Во многом из-за разницы в металле, используемом для производства металлических дензнаков. Довлеющим материалом для монет в том году оставалась сталь.

Однако в производстве также присутствовали и медно-никелевые заготовки. Сталь и любой цветной металл легко отличить друг от друга – цветные металлы не имеют магнитных свойств.

В частности 50 рублей 1993 г. – уникальная монета, выполненная из биметаллического сплава. Её стоимость сегодня подходит к 150 000 р. При этом есть масса желающих, которых её приобрести.

Ещё более редкой монетой является 5 рублей 1999 г. Считается, что она была выпущена чуть ли ни в нескольких экземплярах. В далёком 2009 году стоимость этой медной монеты с покрытием из мельхиора достигла 200 000 рублей.

Смотрите также:

В видео перечислены самые дорогие монеты в исторической перспективе с 1997 до 2021 гг.:

Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • ваше имя: ваш комментарий
  • Ирина:
  • Алиса: Добрый день. Пишу вам по поводу игральных карт. На данный момент мы работаем с нашими поставщиками, но...
  • Ярослав: Я меняю через обменники с последующим выводом на банковскую карту. Комиссии там минимальные и неощутимые....
  • Михаил: Я привязал биткоин-кошелек к платежной системе Вебмани. Там можно быстро обменять крипту на любую валюту,...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика