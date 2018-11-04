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Что такое полиграфические услуги и что в них входит

4 ноября 2018

Возможно, не все знают или же не замечают, но полиграфия окружает людей абсолютно везде. Сфера её охвата очень широка, и плоды ее работы присутствуют во многих областях деятельности человека уже в виде готовой продукции.

Что такое полиграфические услуги и что в них входит

Всем известны визитки и листовки, книги, каталоги, журнальная продукция — все это типография. Например, работа типографии незаменима и очень бросается в глаза во время проведения выборов. Улицы просто заполнены брошюрами, буклетами, листовками и т.д.

Полиграфия оказывает различные услуги, начиная от производства заготовок и до продажи товаров, под названием «готовая печатная продукция». С большим ассортиментом полиграфических услуг можно ознакомиться на сайте http://alfamedia.by/.

Услуги типографии

Основная работа полиграфических услуг направлена именно на печать и производство определенных продуктов.

Что такое полиграфические услуги и что в них входит

Данные услуги включают в себя следующие виды работ:

  1. Разработка макета. На этом, первоначальном этапе, создается макет для создания в будущем изделия типографии. Данным видом работ может заняться сам заказчик или же дизайнер.
  2. Подготовка допечати. На данном этапе выполняются проверки самого макета, а также всего, что будет необходимо во время печати.
  3. Выполнение печатных работ. На любой заказ существуют и оговариваются технические характеристики. Исходя из них, и выбирают способ печати:
    • цифровой;
    • офсетный;
    • широкоформатный способ печати.
  4. Конечный этап обработки. После нанесения печати на определенный вид материала, выполняются обязательные и необходимые работы. К таким видам работ можно отнести ламинирование, тиснение, округление, нарезка. Примером нарезки могут быть визитки, которые печатаются на больших листах бумаги и после их следует разрезать, чтобы придать им окончательный и привычный вид.

В общем, к дополнительным работам относятся работы, которые направлены на то, чтобы продукт печати имел презентабельный вид.

Каждый день услуги типографии стают все более популярными, доступными и качественными. Учитывая, что на дворе сейчас 21 век, технологический прогресс не чужд и для типографических услуг, и качественное, современное оборудование заполняет типографии.

Со всей необходимой информацией можно ознакомиться, позвонив по номеру телефона или же через сайт компании, на которых очень часто есть возможность онлайн – конференции со специалистом.



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