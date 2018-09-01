Как печатать наклейки на принтере?

Тел:

Ошибочно полагать, что наклейки – это исключительно инструмент для создания эстетики. Наклейка вполне может нести на себе определенную информацию – выступать в роли этикетки и т.д. Иначе говоря, иметь возможность самостоятельно печатать наклейки вполне полезна. Но очень важно отдавать себе отчёт в том, что действительно качественные наклейки изготовить в домашних условиях практически невозможно. Всё упирается в материалы, а также в оборудование для печати.

Печать на плёнке (подразумевается самоклейка) доступна практически в любой полиграфии. Можете не сомневаться в том, что профессионал выполнит печать наклеек лучше. Но, если высокое разрешение и чёткость – не такие уж и важные параметры для Вашей наклейки, вполне можно попробовать изготовить её самостоятельно. Ниже будут даны некоторые советы для получения положительного результата.

Предварительная подготовка шаблона

Безусловно, печать наклеек без специализированного программного обеспечения (в качестве него может выступать практически любой графический редактор) является невозможной.

Изначально важна подготовка шаблона будущей наклейки. Зачастую речь идёт об относительно негабаритных изображениях, которые умещаются на ладони. Призываем Вас предельно экономно расходовать самоклеющуюся бумагу для струйного принтера.

Для обеспечения высокого качества изображения, она должна обладать следующими характеристиками:

плотность от 70 г/м2 и выше;

глянцевая поверхность;

подложка, которая легко отделяется от самоклеющейся бумаги;

быстрое распрямление (если бумага хранилась в рулоне).

С уверенностью можно сказать, что подобная бумага не будет дешёвой. Ведь, по сути, речь идёт о профессиональной фотобумаге, на заднюю поверхность которой наносится дополнительный слой клея.

Печать наклеек на струйном принтере

Действительно, если говорить о кустарных условиях производства наклеек, то струйный принтер для этого подходит оптимально. Подготовьте оборудование к печати и запустите в производство заранее подготовленный макет наклеек.

После завершения печати оставьте наклейку не некоторое время без движения (не нужно сражу же переходить к разрезанию, наклеиванию получившихся изображений).

Постольку-поскольку речь идёт фактически об обыкновенной фотобумаге, то изображения любой цветовой наполненности, сложности в плане мелких деталей получаются на высоком уровне.

Смотрите также: Узнайте о том, как рекомендуется выполнять наклейки. Рекомендации, касающиеся вынесения определённой информации на вывеску магазина — http://www.propr.me/kakaya-informaciya-dolzhna-byt-na-vyveske-magazina/

В видео наглядно показаны наклейки, которые были изготовлены при помощи струйного принтера: