да придет идея думающему
Как продать дорогие часы?
6 октября 2018

Нередко состоятельным мужчинам в подарок преподносят дорогие, коллекционные наручные часы. Вполне вероятно, что дизайн модели не понравится виновнику торжества. Но здесь подарок обладает сразу несколькими преимуществами: возможность показать собственное отношение к юбиляру, конвертировать часы в деньги не составит никакого труда. Вместо того, чтобы дарить коллекционный алкоголь (который всё равно является ядом), подарите дорогие часы – никогда не ошибётесь.

Приобрести дорогие (в большинстве случаев швейцарские) часы можно различными способами. Никто не говорит, что для подарка годятся исключительно новые часы. Сегодня в крупных городах существуют часовые ломбарды. Они готовы принять модель практически любого ценового диапазона. Естественно, в последующем, если владелец часов не вернул заёмные средства, часы переходя в собственность ломбарда и отправляются на реализацию. Скупка часов в Москве предоставляет весьма привлекательные условия для быстрой и выгодной продажи дорогих часов.

Различные возможности для продажи часов из собственной коллекции

Различные возможности для продажи часов из собственной коллекции

Как уже было указано выше, часовой ломбард – это наиболее быстрый и безопасный способ продажи. Здесь покупатель (ломбардист) находится непосредственно перед Вами и после собственной оценки предлагает сумму, которую он гарантировано сможет заплатить прямо сейчас.

Не всегда владельцев коллекционных моделей устраивает предлагаемая цена. Тогда поступить можно следующим образом:

  • разместить объявление о продаже в Интернете;
  • зарегистрироваться на профильных форумах, рассмотреть вариант обмена на другую модель (без доплаты, с доплатой);
  • разместить объявление о продаже на крупнейших мировых площадках (ebay и т.д.).

Естественно, далеко не всегда покупатель будет находиться в том же городе, что и Вы. Никто не спорит с тем, что дорогие часы значительно проще продать в Москве. Но не забывайте, что при встрече для предполагаемой продажи, Вы можете нарваться на грабителя.

Чтобы не оказаться и без часов, и без денег, но с проломленным черепом, настоятельно рекомендуется действовать по нижеприведённому сценарию.

Привлечение гаранта к сделке

Привлечение гаранта к сделке

Часовые ломбарды предлагают разные услуги. В частности, ломбардист может выступать в качестве посредника для заключения сделки в другом городе. Ломбардисту можно доверять, ведь он зарегистрирован в государственных налоговых органах (ИП или ООО), привлечь его к ответственности в случае необходимости не составит труда.

Небольшой процент профессионалу для обеспечения успешной сделки – вполне справедливое вознаграждение.

Но всё вышеозначенное совсем не означает, что следует полностью отказаться от страхования часов на случай самых различных рисков.

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В видео рассказывается о возможности выстраивания предпринимательской деятельности на продаже часов:

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