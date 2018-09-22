Какие лучше диски на авто: фирма

Каждый автолюбитель знает секрет революционного обновления внешнего вида автомобиля. Экстерьер очень меняется, если заменить колёсные диски. Даже с виду обычный седан может преобразиться до неузнаваемости, если установить современные стильные колёсные диски. Однако, при выборе таковых важно помнить ряд технических замечаний, которые указывает в сервисной книге производитель. Естественно, колёсные диски экстремально больших радиусов запрещаются к установке с технической точки зрения. Они оказывают дополнительные нагрузки на ходовую часть. Кроме того, уровень комфорта падает.

На сайте https://shinacity.com/diski/brand-oz Вы сможете приобрести оригинальные диски OZ Racing. В общемировом рейтинге производителей данный бренд занимает почётное второе место. По качеству литые диски от OZ практически идеальны. При этом они обладают доступной стоимостью в отличие от Alutec.

Разновидности колёсных дисков

В большинстве случаев, автолюбитель покупает новые колёсные диски, чтобы одеть на них дополнительный комплект резины. Накладно каждый раз «переобуваться» при смене сезона.

Но когда в гараже уже есть колёса с зимней резиной, остаётся лишь перекрутить несколько гаек. Часто автолюбители располагают воздушным компрессором. А это означает, что смена колёс займёт не более 15 минут.

При выборе колёсных дисков следует помнить, что не все они одинаковы по своим техническим параметрам. Сегодня на рынке присутствуют следующие разновидности:

штампованные;

литые;

кованые;

сборные.

От сборных дисков сразу следует отказаться, так как они не обеспечивают необходимой жесткости колесу. В последующем из-за этого могут возникнуть дополнительные проблемы в пути.

Кованые и литые диски

Конечно, если речь идёт о максимальном сохранении высоких ходовых характеристик автомобиля, рекомендуется использовать кованые диски. Их преимущество заключается в невероятной прочности наряду с минимальным весом.

Однако, стоимость кованых дисков весьма высока (по сути, это самые дорогие модели дисков на рынке). Но литые диски уступают кованым незначительно. Вряд ли владелец среднестатистического седана рассчитывает разгоняться на третьем транспортном кольце также, как на Хоккенхайме.

Плюсы технологии литья заключаются в её простоте. Следовательно, розничная цена оказывается ниже. Кроме того, отлить можно практически любой дизайн диска. Каким бы сложным он ни был.

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Ведущие «Главной дороги» предложат дополнительные рекомендации к выбору колёсных дисков для легкового автомобиля: