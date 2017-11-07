Прокат авто: советы по аренде

На сегодняшний день прокат автомобиля является очень востребованной услугой. Часто к ней прибегают люди, поехавшие на отдых либо по делам в другой город без личного автомобиля.
Многие пользуются услугами проката автомобилей при проведении свадеб и прочих торжеств.
Рынок автопроката предлагает сегодня автомобили на любой вкус и кошелек и тем самым усложняет задачу потребителю. Поэтому при выборе автомобиля напрокат, рекомендуется учесть некоторые моменты.
Полезные советы по выбору автомобиля:
- Нужно определиться, какую сумму вы готовы потратить на аренду автомобиля и на какое время он вам потребуется. Чем дольше аренда, тем дешевле в сутки он вам обойдется. Кроме того, аренда отечественного автопрома стоит в разы дешевле.
- Все зависит от цели, для которой вы арендуете автомобиль. Если вы отправились в отпуск, отлично подойдет любая малолитражка, но если вы планируете, например, поездки в горы и за пределы города то лучше воспользоваться внедорожником. В случае деловой поездки предпочтение стоит отдать авто представительского класса. Ну и конечно для свадьбы или большого торжества отлично подойдет лимузин.
- Внимание так же стоит обратить на свои личные пристрастия. Вид коробки, расположение руля, габариты машины, привод и т. д. Все это имеет значение, ведь самое главное, это комфортное управление автомобилем.
- Следует помнить и о расходе бензина.
Популярные вопросы по автопрокату
Многих может интересовать вопрос, из чего складывается стоимость аренды автомобиля.
- Стоимость проката авто напрямую зависит от стоимости самого автомобиля. В этом смысле брать напрокат машины отечественного производства намного выгоднее.
- Значимой характеристикой арендуемых машин является расход топлива. Если вы планируете длительные поездки, то полнолитражные машины могут вас попросту разорить.
- Дополнительные опции. Наличие всякого рода «примочек» типа навигатора, кондиционера, функций автоматической парковки и.т. д. существенно увеличивают стоимость проката.
И так, с машиной определились, со стоимостью аренды тоже, теперь нужно разобраться с самым главным вопросом – оформлением автомобиля.
Оформление автомобиля
- Здесь следует запомнить одно простое правило. Машина обязательно должна быть оформлена на юридическое лицо.
- Следует внимательно читать договор проката, особенно пункт про технические неисправности. Очень часто фирмы пытаются спихнуть ремонт уже неисправного автомобиля на арендатора. Потребуйте, чтобы перед выпуском, автомобиль осмотрел независимый механик и дал письменное заключение о его техническом состоянии.
- Очень важно, чтобы у автомобиля была страховка КАСКО и в договоре были прописаны разграничения ответственности за повреждение авто и угона. Такая ответственность может быть снижена оформлением дополнительной страховки. В этом случае и сумма залога снижается либо вообще аннулируется.
В завершении темы, хотелось всем пожелать удачи на дорогах и только приятных эмоций, связанных с прокатом машин.
Источник: http://prokat-avto.by/ (аренда авто в Минске)
Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как арендовать автомобиль.