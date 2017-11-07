Прокат авто: советы по аренде

На сегодняшний день прокат автомобиля является очень востребованной услугой. Часто к ней прибегают люди, поехавшие на отдых либо по делам в другой город без личного автомобиля.

Многие пользуются услугами проката автомобилей при проведении свадеб и прочих торжеств.

Рынок автопроката предлагает сегодня автомобили на любой вкус и кошелек и тем самым усложняет задачу потребителю. Поэтому при выборе автомобиля напрокат, рекомендуется учесть некоторые моменты.

Полезные советы по выбору автомобиля:

Нужно определиться, какую сумму вы готовы потратить на аренду автомобиля и на какое время он вам потребуется. Чем дольше аренда, тем дешевле в сутки он вам обойдется. Кроме того, аренда отечественного автопрома стоит в разы дешевле. Все зависит от цели, для которой вы арендуете автомобиль. Если вы отправились в отпуск, отлично подойдет любая малолитражка, но если вы планируете, например, поездки в горы и за пределы города то лучше воспользоваться внедорожником. В случае деловой поездки предпочтение стоит отдать авто представительского класса. Ну и конечно для свадьбы или большого торжества отлично подойдет лимузин. Внимание так же стоит обратить на свои личные пристрастия. Вид коробки, расположение руля, габариты машины, привод и т. д. Все это имеет значение, ведь самое главное, это комфортное управление автомобилем. Следует помнить и о расходе бензина.

Популярные вопросы по автопрокату

Многих может интересовать вопрос, из чего складывается стоимость аренды автомобиля.

Стоимость проката авто напрямую зависит от стоимости самого автомобиля. В этом смысле брать напрокат машины отечественного производства намного выгоднее. Значимой характеристикой арендуемых машин является расход топлива. Если вы планируете длительные поездки, то полнолитражные машины могут вас попросту разорить. Дополнительные опции. Наличие всякого рода «примочек» типа навигатора, кондиционера, функций автоматической парковки и.т. д. существенно увеличивают стоимость проката.

И так, с машиной определились, со стоимостью аренды тоже, теперь нужно разобраться с самым главным вопросом – оформлением автомобиля.

Оформление автомобиля

Здесь следует запомнить одно простое правило. Машина обязательно должна быть оформлена на юридическое лицо. Следует внимательно читать договор проката, особенно пункт про технические неисправности. Очень часто фирмы пытаются спихнуть ремонт уже неисправного автомобиля на арендатора. Потребуйте, чтобы перед выпуском, автомобиль осмотрел независимый механик и дал письменное заключение о его техническом состоянии. Очень важно, чтобы у автомобиля была страховка КАСКО и в договоре были прописаны разграничения ответственности за повреждение авто и угона. Такая ответственность может быть снижена оформлением дополнительной страховки. В этом случае и сумма залога снижается либо вообще аннулируется.

В завершении темы, хотелось всем пожелать удачи на дорогах и только приятных эмоций, связанных с прокатом машин.

Источник: http://prokat-avto.by/ (аренда авто в Минске)

Далее на видео вы можете ознакомиться с полезными советами о том, как арендовать автомобиль.