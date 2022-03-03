Такие установки эффективно работают в производственной, коммерческой и жилой сферах. Их задача – снижение солевого содержания и жесткости воды. В них мембрана, имеющая мелкие поры, задерживает сухой остаток с фракцией до 0,00001 микрона – нитратов, сульфатов, красителей и солей.

Очистка идет благодаря аппаратам с высоким давлением. В широком ассортименте установки обратного осмоса представлены на сайте компании hte.ru.

Состав оборудования

Общая структура всех моделей такая:

Управляющий и регулирующий автоматический блок.

Контрольно-измерительные датчики первичных характеристик среды.

Фильтрационные мембраны тонкой очистки. Кроме них, могут быть угольные и механические фильтры.

Нагнетающие высокое давление насосы.

Химические компоненты для фильтрации.

Фильтры грубой очистки от крупных фракций.

Специальный блок промывки или продувки мембран.

Мембрана для эффективности состоит из двух слоев.

Один – фильтрующий, а другой – армирующий для прочности. Синтетика мембраны останавливает также все вредные микроорганизмы.

Работа очистки обратным осмосом

Промышленный обратный осмос применяется в следующих отраслях:

Очистка от солей подземных вод.

Установки опреснения морской воды.

Изменение концентраций растворов для технологического использования.

Получение воды для котлов в теплоэнергетике.

Тонкая очистка в сточных водоотводах для замкнутого водяного цикла.

Дезинфекция воды.

Такие установки с малой производительностью около 1 м3 в час используются для приготовления напитков, в пищевой и молочной технологиях.

Применяются в автосервисе, в водопроводных системах жилого и гостиничного сектора. Принципом работы есть баромембранные технологии, когда на мембране из ацетатной целлюлозы или полиамидной пленки создается разность давлений.

Фильтр по конструкции может быть половолоконным или рулонным. После грубой очистки воды от крупных фракций, она обрабатывается химическими реагентами, от чего в ней выделяется осадок.

Далее вода под высоким давлением подается на мембранный фильтр, где осадок остается, а очищенная через мембрану вола подается дальше.

Мембраны быстро загрязняются, и требуются периодическая регенерация (обратная промывка или продувка с помощью сжатого воздуха).

Преимущества обратного осмоса: