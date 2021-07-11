Как бронировать отели со скидкой
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Как бронировать отели со скидкой

11 июля 2021

Многие люди регулярно бронируют отели в самых разных городах и странах мира, путешествуя или отправляясь в очередную командировку, в гости и не только.

Это достаточно серьёзная статья расхода, как в рамках одной туристической поездки, так и в тех случаях, когда человек ездит по работе. Бронировать номера в гостиницах можно с достаточно неплохими скидками, используя для этого некоторые проверенные и работающие лайфхаки. Так, например, поиск и бронирование отелей по всему миру со скидкой удобно делать на сайте https://anex-tour.ru/search/hotel.

Как бронировать отели со скидкой

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Есть несколько правил и хитростей, с помощью которых можно уменьшить стоимость номера в отеле:

  • Сравнивать цены. Сейчас это проще простого, потому что есть Интернет и многочисленные сервисы, где можно за короткое время подобрать гостиницы, указав дату заезда и выезда, сравнить цены, условия и выбрать наиболее выгодный вариант.
  • Использовать скидки. Если человек постоянно останавливается в одном и том же отеле, возможно для него начнет действовать система лояльности. Либо такие бонусные системы есть на сервисах по бронированию отелей, которыми он пользуется.
  • Смотреть варианты на соседние даты. В одном и том же отеле номер может по-разному стоить в зависимости от даты. Можно посмотреть стоимость в нужном диапазоне, когда планируется поездка и забронировать на самые выгодные дни.
  • Раннее бронирование. Лучше бронировать номера в отелях раньше начала сезона потому что, чем ближе дата, тем дороже будет стоить.
  • Бронирование через туроператора. Если это горящий тур, цена в отеле в данном случае будет дешевле, чем самостоятельное бронирование.
  • Выбрать расположение, где отели дешевле. Необязательно останавливаться на первой линии у моря или в центре города. Можно выбрать место чуть подальше, где стоимость за номер в отеле будет существенно ниже.
  • Посмотреть другие варианты. Если отель окажется слишком дорогим, можно рассмотреть хостелы, аренду посуточно квартир. Правда и тот, и другой вариант не самве удобные в плане комфорта.
  • Бронировать номера в новых отелях. Как правило, если это новое заведение, и о нём пока мало кто знает, расценки не такие высокие. Можно воспользоваться случаем и получить услугу выгодно до того, как отель станет раскрученного и модным.

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На что обращать внимание при выборе отеля

Помимо расположения, даты заезда и выезда, необходимо учесть условия, которые предоставляются в отеле и номере.

Большинство людей приходят туда исключительно переночевать, принять душ и немного отдохнуть. Далеко не всем требуется вся эта куча дополнительных услуг, которые увеличивают стоимость. Поэтому можно выбрать что-то поскромнее и дешевле.



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