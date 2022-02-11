Какие функции выполняет грузчик

Специалист, работа которого заключается в подъёме и перемещении грузов различной массы и объёма преимущественно за счёт мускульной силы, называется грузчиком.
Несмотря на то, что эта профессия считается неквалифицированной, чтобы стать хорошим и востребованным грузчиком, следует овладеть многими навыками и умениями. Качественные услуги грузчиков в Москве и области предлагает компания https://www.das-workers.ru/gruzchiki.
Основные обязанности грузчика
На должность специалиста по перемещении грузов назначается лицо, достигшее совершеннолетия без предъявления требований к стажу работы и образования.
В его функциональные обязанности, на усмотрение работодателя, могут входить следующие функции:
- Погрузка и выгрузка продукции предприятия в условиях склада;
- Сортировка грузов и их перемещение к местам хранения.
- Приёмка и распределение товара (обязанности кладовщика-оператора);
- Выдача товара со склада покупателям.
Положительным аргументом при трудоустройстве грузчиком является умение пользоваться различной спецтехникой: ручная грузозахватная тележка (рохля), автопогрузчик, штабелёр.
Оплата труда и перспективы
Поскольку труд грузчиков считается неквалифицированным, заработная плата на большинстве предприятий средняя.
Однако, в некоторых фирмах грузчики работают на почасовой ставке, или сдельно-премиальной. В этих случаях зарплата зависит от объема выполненной работы или от потраченного на работу времени.
Неплохо зарабатывают частные грузчики, которые собираются в бригады по 5-6 человек, дают объявление в газету, покупают или берут в аренду микроавтобус для перевозки грузов и занимаются разгрузкой фур, квартирными переездами и другими похожими видами деятельности.
Требования к грузчикам
Нередко на эту работу идут люди «с богатым жизненным опытом», а значит, и с букетом вредных привычек. Современные тенденции рынка исключают приём на работу лиц, находящихся в очевидной алкогольной или наркотической зависимости.
Кроме того, требования к кандидатам могут быть следующие:
- Отсутствие судимости;
- Постоянная регистрация в регионе;
- Гражданство РФ;
- Медицинская справка об отсутствии противопоказания к работе;
- Физическая сила и выносливость;
- Опрятность, чистоплотность;
- Ответственность и пунктуальность.
Самым большим преимуществом профессии грузчика является её высокая востребованность во все времена. Поэтому на такую работу относительно несложно устроиться и начать зарабатывать!