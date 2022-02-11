Какие функции выполняет грузчик

Специалист, работа которого заключается в подъёме и перемещении грузов различной массы и объёма преимущественно за счёт мускульной силы, называется грузчиком.

Несмотря на то, что эта профессия считается неквалифицированной, чтобы стать хорошим и востребованным грузчиком, следует овладеть многими навыками и умениями. Качественные услуги грузчиков в Москве и области предлагает компания https://www.das-workers.ru/gruzchiki.

Основные обязанности грузчика

На должность специалиста по перемещении грузов назначается лицо, достигшее совершеннолетия без предъявления требований к стажу работы и образования.

В его функциональные обязанности, на усмотрение работодателя, могут входить следующие функции:

Погрузка и выгрузка продукции предприятия в условиях склада;

Сортировка грузов и их перемещение к местам хранения.

Приёмка и распределение товара (обязанности кладовщика-оператора);

Выдача товара со склада покупателям.

Положительным аргументом при трудоустройстве грузчиком является умение пользоваться различной спецтехникой: ручная грузозахватная тележка (рохля), автопогрузчик, штабелёр.

Оплата труда и перспективы

Поскольку труд грузчиков считается неквалифицированным, заработная плата на большинстве предприятий средняя.

Однако, в некоторых фирмах грузчики работают на почасовой ставке, или сдельно-премиальной. В этих случаях зарплата зависит от объема выполненной работы или от потраченного на работу времени.

Неплохо зарабатывают частные грузчики, которые собираются в бригады по 5-6 человек, дают объявление в газету, покупают или берут в аренду микроавтобус для перевозки грузов и занимаются разгрузкой фур, квартирными переездами и другими похожими видами деятельности.

Требования к грузчикам

Нередко на эту работу идут люди «с богатым жизненным опытом», а значит, и с букетом вредных привычек. Современные тенденции рынка исключают приём на работу лиц, находящихся в очевидной алкогольной или наркотической зависимости.

Кроме того, требования к кандидатам могут быть следующие:

Отсутствие судимости;

Постоянная регистрация в регионе;

Гражданство РФ;

Медицинская справка об отсутствии противопоказания к работе;

Физическая сила и выносливость;

Опрятность, чистоплотность;

Ответственность и пунктуальность.

Самым большим преимуществом профессии грузчика является её высокая востребованность во все времена. Поэтому на такую работу относительно несложно устроиться и начать зарабатывать!