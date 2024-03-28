Аккаунты Facebook* для рекламы от магазина accountsforads.com

Как правило, если говорить про русскоязычную аудиторию, то такая в основном предпочитает использовать социальную сеть вКонтакте для общения и других опций. Вконтакте является во многом копией Facebook* с дополнениями и опциями. При этом также вконтакте активно используется для разных коммерческих задач:

Реклама;

Поиск партнёров;

Наращивание социального капитала;

Перегон аудитории.

В общем, возможно и дальше продолжать, но основное, что здесь следует понять, заключается в возможности получить значительные коммерческие выгоды.

Собственно, если бы дело обстояло по-другому, то СММ бы не придумали. Проблема только заключается в том, что вКонтакте является пространством, если так возможно выразиться русского мира, то есть площадка привлекает русскоязычных и почти не затрагивает иностранцев. С одной стороны, хорошо, что есть такое условно приватное пространство, где русскоязычные могут вариться в собственном соусе и друг друга понять.

Только вот платежеспособную аудиторию такой вариант не всегда может обеспечить.

Зачем аккаунты в Facebook*

В итоге вполне актуальным становится вопрос о том, где получить большие охваты и возможности для масштабирования бизнеса? Конечно, таким ответом является Facebook*.

Тем не менее, и здесь возникает проблема, ведь американская социальная сеть признана на территории РФ экстремистской и таким образом доступ к возможностям получить довольно сложно.

Благо, есть такие компании как Accountsforads, которые предоставляют возможность купить аккаунты Фейсбук* для рекламы и решения других коммерческих задач.

Из особенностей следует отметить:

Богатый ассортимент;

Выгодные условия приобретения;

Гарантия качества аккаунтов;

Наличие поддержки.

При этом в каталоге предлагаться разные аккаунты под разные потребности и бюджет.

Однако, самое существенное заключается в том, что Accountsforads великолепно разбирается в данном вопросе.

Как подобрать аккаунт

Опыт более четырех лет только в активной торговле аккаунтами позволяет чутко определять потребности клиентов и подбирать для каждого оптимальный вариант в соответствии со спектром задач, которые требуют решения в той или иной ситуации. Accountsforads знает алгоритмы социальной сети и как аккаунты используются для разных задач.

Именно поэтому целесообразно посоветоваться с менеджерами компании, которые акцентируются не на том, чтобы только продать и получить выгоду, но на вашей выгоде и результативности в Facebook*.

*Facebook признан экстремистской организацией и запрещен в Российской Федерации.