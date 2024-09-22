Как собрать букет с гортензией

Как известно, срезанные цветы являются символом мимолётной красоты, а в некоторой степени и символом смерти. Ведь существование этих растений сознательно обрывается людьми в угоду собственному эстетическому вкусу. Люди презентуют друг другу умирающие растения и этим наслаждаются.

Безусловно, об этой символике возможно достаточно длительно рассуждать, так же как и про символизм самих цветов. Тем не менее, далее собираемся рассказать не об этих глубинных смыслах, а посмотреть, как делать композиции с использованием гортензии. Речь идёт про весьма популярную и при этом действительно привлекательную цветочную культуру, известную пышными соцветиями и разнообразием оттенков.

Именно поэтому гортензия весьма часто добавляется в самые разные композиции. Заказать доставку цветов в Красноярске можно на сайте labyket24.ru.

Выбор гортензии

Как правило, гортензия рассматривается как универсальный цветок для разнообразных букетов.

Подобное обуславливается множеством оттенков:

Белый;

Розовый и голубой;

Лиловый и зелёный.

Хотя ранее мы сказали, что не станем вдаваться в особенности символики, кратко про цвета цветов, тем не менее, следует сказать.

Белые гортензии, как правило, рассматриваются символом чистоты, розовые дают чувство нежности и романтики. Голубые (здесь не следует смеяться) считаются оптимальными именно для мужских букетов, а лиловые рассматриваются как символ загадочности и статусности, тогда как символом нежности и гармонии являются изумрудные гортензии.

Подбор дополнительных цветов

В гортензии приятным является наличие хорошей сочетаемости с самыми разнообразными вариациями других цветов.

Главное здесь заключается в том, чтобы подбирать компаньонов, которые не перегружают композицию.

В частности, могут пригодиться:

Альстромерия;

Эустома;

Розы и пионы

Эвкалиптовые веточки.

В самом классическим вариантом комбинации считаются розы или пионы, которые добавляют пышности.

Если хочется добавить экзотичности, возможно выбрать альстромерию.

Эустома, в свою очередь позволяет добавить немного нежности и подобную комбинацию следует выбирать, если вы хотите получить чувство романтики.

Если хочется получить больше свежести и текстурности, лучше всего выбирать эвкалиптовые веточки.

В целом, основная рекомендация здесь заключается в том, чтобы делать именно гортензию основным компонентом, а остальные применять, как дополнительные, но при этом не перегружать композицию.