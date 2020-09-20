Какая юридическая помощь может понадобиться малому бизнесу? Узнайте, как преодолеть коронакризис.
идеи за чашечкой кофе

Какая юридическая помощь может понадобиться малому бизнесу?

20 сентября 2020

Россия и без того находилась под санкциями Запада, когда на мир обрушилась пандемия COVID-19. Экономика пошатнулась, но выстояла. Хотя эксперты говорят о том, что удар от вируса следует ожидать ближе к середине 2021 года. Разрушительные последствия в макроэкономике будут наиболее деструктивны. Означенное актуально не только для Российской Федерации, но для всей планеты. Правительство продолжает предпринимать различные меры, чтобы поддержать предпринимательство в меру своих возможностей.

В непростое время защита необходима особенно остро. Распространённой практикой во второй декаде XXI века станет аутсорс. Уже сегодня бухгалтерские услуги подавляющее большинство индивидуальных предпринимателей и юридических лиц делегируют аутсорсинговым компаниям. Юридическая защита малого и среднего бизнеса так же встанет на эти рельсы.

Что подразумевается под правовой поддержкой?

Что подразумевается под правовой поддержкой?

Чаще всего речь идёт об учреждении или ликвидации юридической единицы. Помимо этого клиент может рассчитывать на помощь в:

  • регистрации бизнеса;
  • помощь в ведении переговоров;
  • сопровождение сделок (в том числе с недвижимостью);
  • налоговая и корпоративная поддержка;
  • взыскание задолженностей с контрагентов;
  • аудиторские услуги и т.д.

Нужно ли говорить о том, что в период глобального кризиса содержать в структуре собственного предприятия юридический отдел – неэффективные траты? Аутсорс решит вышеозначенную проблему быстро и качественно.

Более того, если речь идёт о сделках, подавляющее большинство вероятных нежелательных ситуаций в будущем можно избежать, если корректно подготовить сопроводительную документацию.

Проблемы с должниками

Проблемы с должниками

Если денег у должника нет, в кризис истребовать их вряд ли удастся. Ведь чаще всего, даже если распродать имущество должника, покрыть долговые обязательства хотя бы за 40% вряд ли удастся.

В этом случае оптимальным решением станет реструктуризация долга.

Юристы на аутсорсе проведут необходимый анализ и подготовят лучший план, который позволит выйти из сложившейся ситуации. Здесь будут удовлетворены обе стороны (кредитор — получит деньги, должник – получит реальную возможность выплатить всё до копейки).

В особенности вышеозначенные услуги востребованы в крупных городах. Москва в числе лидеров.

Смотрите также:

Советы, которые позволят выжить малому бизнесу в 2020:



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • Анна: Отличная статья, очень интересная! Мы в типографии https://spektrpress.by/ печатаем этикетки для любого вида...
  • Главный бухгалтер: Очень хороший и полезный материал. Спасибо!
  • Дмитрий: Стройматериалы оптом и в розницу https://petrovich.kh.ua
  • ваше имя: ваш комментарий
  • Sandro: Шкаф-купе без пантографа- деньги на ветер )

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!
Яндекс.Метрика