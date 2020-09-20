Какая юридическая помощь может понадобиться малому бизнесу?

Россия и без того находилась под санкциями Запада, когда на мир обрушилась пандемия COVID-19. Экономика пошатнулась, но выстояла. Хотя эксперты говорят о том, что удар от вируса следует ожидать ближе к середине 2021 года. Разрушительные последствия в макроэкономике будут наиболее деструктивны. Означенное актуально не только для Российской Федерации, но для всей планеты. Правительство продолжает предпринимать различные меры, чтобы поддержать предпринимательство в меру своих возможностей.

В непростое время защита необходима особенно остро. Распространённой практикой во второй декаде XXI века станет аутсорс. Уже сегодня бухгалтерские услуги подавляющее большинство индивидуальных предпринимателей и юридических лиц делегируют аутсорсинговым компаниям. Юридическая защита малого и среднего бизнеса так же встанет на эти рельсы.

Что подразумевается под правовой поддержкой?

Чаще всего речь идёт об учреждении или ликвидации юридической единицы. Помимо этого клиент может рассчитывать на помощь в:

регистрации бизнеса;

помощь в ведении переговоров;

сопровождение сделок (в том числе с недвижимостью);

налоговая и корпоративная поддержка;

взыскание задолженностей с контрагентов;

аудиторские услуги и т.д.

Нужно ли говорить о том, что в период глобального кризиса содержать в структуре собственного предприятия юридический отдел – неэффективные траты? Аутсорс решит вышеозначенную проблему быстро и качественно.

Более того, если речь идёт о сделках, подавляющее большинство вероятных нежелательных ситуаций в будущем можно избежать, если корректно подготовить сопроводительную документацию.

Проблемы с должниками

Если денег у должника нет, в кризис истребовать их вряд ли удастся. Ведь чаще всего, даже если распродать имущество должника, покрыть долговые обязательства хотя бы за 40% вряд ли удастся.

В этом случае оптимальным решением станет реструктуризация долга.

Юристы на аутсорсе проведут необходимый анализ и подготовят лучший план, который позволит выйти из сложившейся ситуации. Здесь будут удовлетворены обе стороны (кредитор — получит деньги, должник – получит реальную возможность выплатить всё до копейки).

В особенности вышеозначенные услуги востребованы в крупных городах. Москва в числе лидеров.

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Советы, которые позволят выжить малому бизнесу в 2020: