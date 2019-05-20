Как выбрать детский рюкзак

Рюкзак является одной из составляющих комплекта для первоклассника. Но пригодится он может и раньше. Ещё до школы ребенок может посещать кружки или секции, где ему необходимо носить дополнительные материалы или спортивную форму.

Тогда на помощь приходят рюкзаки, которые помогают правильно распределять вес и гораздо больше заботятся о здоровье ребенка, чем сумки или портфели. Но не менее важно правильно выбрать аксессуар и вот несколько советов. Широкий выбор детских рюкзаков представлен в интернет-магазине https://www.rightbag.ru/detskie-ryukzaki.

Широкие лямки

На это важно обращать внимание при покупке рюкзака. Они помогают равномернее распределять нагрузку. Желательно, чтобы лямки были мягкими, так ребенку будет комфортнее.

Мягкая спинка

Задняя часть рюкзака тоже должна быть мягкой и приятной телу. Также благодаря ей будет обеспечена безопасность, и школьник не поранится острыми принадлежностями для уроков труда, такими как линейка или циркуль.

Легкость, но прочность

Эти два качества сумка для ребенка должна в себе совмещать. Он должен быть из прочных материалов, но мало весить. Эксперты рекомендуют рюкзаки из полиэфира или нейлона. Это материалы высокого качества, имеет водоотталкивающую пропитку и в нём необходимые 700 ден ткани.

Высота

Необходимо выбирать рюкзак по высоте, а не по ширине. Он лучше подходят ребенку, повторяя изгиб спины. Широкие рюкзаки таким качеством не обладают и могут привести к нагрузке на спину и искривлению позвоночника.

Размер и вес

Эти два понятия связаны, ведь от размера зависит, какой максимальный вес будет в рюкзаке. И размеры будут зависеть от веса самого ребенка, потому что педиатры советуют, чтобы вес рюкзака не превышал 15% массы тела школьника.

Чистка

Ребенок спокойно может таскать сумку по земле, ронять его и забыть в грязи. Поэтому нужно продумать все возможные варианты наперед и предусмотреть, чтобы рюкзак можно было постирать в машинке.

Магазины

Покупку лучше совершать на месте, а не заказывать через интернет-магазин. В таком случае появляется возможность лучше рассмотреть товар. Так можно примерить рюкзак, посмотреть его вместимость и оценить прочность материала. Всё это невозможно при покупке онлайн.

Эти советы важны и на них стоит опираться при приобретении рюкзака, однако важно, чтобы покупка нравилась ребенку. Ведь именно он будет его использовать, поэтому стоит предоставить школьнику право выбора. Тем более сейчас рюкзаки отлично сочетают в себе комфорт, практичность и моду.