Виды дополнительных услуг в гостинице

Помимо входящих в стоимость номера услуг есть также дополнительные, которые оплачиваются по специальному тарифу.

Гостиницы предлагают разные услуги, которые зависят от местоположения, класса гостиницы, а также количества звезд у этого отеля. Заказать недорогие номера в гостинице Измайлово, а также ознакомиться с перечнем предоставляемых отелем услуг можно тут http://olst.ru/.

Бесплатным услугам каждой гостиницы относится:

Вызов скорой помощи.

Предоставление медицинской аптечки.

Доставка в номера газет.

Для крупных и средних отелей характерны следующие дополнительные функции:

Уборка помещений каждое утро.

Услуги прачечных.

Доставка багажа в номер.

Прокат бытовой электроники.

Услуги парикмахерской, СПА и прочего.

Также кроме этого есть торговые услуги, то есть всевозможные сувенирные магазины, супермаркеты, вендинговые аппараты и так далее.

Если гостиница находится в туристической зоне, то обязательно должны быть экскурсии по достопримечательностям. Также большинство средних и больших отелей предлагает возможность бронирования билетов на любой вид транспорта от автомобилей до самолетов.

Также возможно предоставление бизнес услуг: аренда конференц-зала и так далее.

Как правило, в большинстве гостиниц предлагаются услуги питания — всевозможные кафе, буфеты и прочее. Помимо этого, в дополнительные функции может входить дискотеки, казино, бильярд, бассейны и прочее множество развлечений.

К таким дополнительным услугам также относятся спортзал, площадки для детей, площадка для мини гольфа, футбола, волейбола и прочего.

У оказания дополнительных услуг есть свой недостаток. Если у гостиницы заключен контракт с какой — то компанией, которая выполняет дополнительные услуги для гостиницы, в случае недобросовестно выполненной работы отель не может воздействовать на этого исполнителя. Также отель не может в таких ситуациях контролировать подбор персонала для фирм-исполнителей.

Если вы решите воспользоваться дополнительными услугами в каком либо отеле, нужно учитывать тот фактор, что для каждого отеля предусмотрены свои уникальные услуги. Например в отеле в Москве может быть услуга полета на вертолете, а ,например, в гостинице города Краснодара будет вместо вертолета прогулка по реке Кубань на лодке.

Из всего вышесказанного следует, что отели предоставляют разные услуги в зависимости от местоположения и прочих факторов. Поэтому, чтобы точно знать список платных и бесплатных дополнительных функций гостиницы, в которой вы хотите остановиться, нужно узнавать на сайте или в самой гостинице.