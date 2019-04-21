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Виды дополнительных услуг в гостинице

21 апреля 2019

Помимо входящих в стоимость номера услуг есть также дополнительные, которые оплачиваются по специальному тарифу.

Гостиницы предлагают разные услуги, которые зависят от местоположения, класса гостиницы, а также количества звезд у этого отеля. Заказать недорогие номера в гостинице Измайлово, а также ознакомиться с перечнем предоставляемых отелем услуг можно тут http://olst.ru/.

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Бесплатным услугам каждой гостиницы относится:

  • Вызов скорой помощи.
  • Предоставление медицинской аптечки.
  • Доставка в номера газет.

Для крупных и средних отелей характерны следующие дополнительные функции:

  • Уборка помещений каждое утро.
  • Услуги прачечных.
  • Доставка багажа в номер.
  • Прокат бытовой электроники.
  • Услуги парикмахерской, СПА и прочего.

Также кроме этого есть торговые услуги, то есть всевозможные сувенирные магазины, супермаркеты, вендинговые аппараты и так далее.

Если гостиница находится в туристической зоне, то обязательно должны быть экскурсии по достопримечательностям. Также большинство средних и больших отелей предлагает возможность бронирования билетов на любой вид транспорта от автомобилей до самолетов.

Также возможно предоставление бизнес услуг: аренда конференц-зала и так далее.

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Как правило, в большинстве гостиниц предлагаются услуги питания — всевозможные кафе, буфеты и прочее. Помимо этого, в дополнительные функции может входить дискотеки, казино, бильярд, бассейны и прочее множество развлечений.

К таким дополнительным услугам также относятся спортзал, площадки для детей, площадка для мини гольфа, футбола, волейбола и прочего.

У оказания дополнительных услуг есть свой недостаток. Если у гостиницы заключен контракт с какой — то компанией, которая выполняет дополнительные услуги для гостиницы, в случае недобросовестно выполненной работы отель не может воздействовать на этого исполнителя. Также отель не может в таких ситуациях контролировать подбор персонала для фирм-исполнителей.

Если вы решите воспользоваться дополнительными услугами в каком либо отеле, нужно учитывать тот фактор, что для каждого отеля предусмотрены свои уникальные услуги. Например в отеле в Москве может быть услуга полета на вертолете, а ,например, в гостинице города Краснодара будет вместо вертолета прогулка по реке Кубань на лодке.

Из всего вышесказанного следует, что отели предоставляют разные услуги в зависимости от местоположения и прочих факторов. Поэтому, чтобы точно знать список платных и бесплатных дополнительных функций гостиницы, в которой вы хотите остановиться, нужно узнавать на сайте или в самой гостинице.



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