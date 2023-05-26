Как выгодно преобразить свой дом или квартиру?

Чтобы обновить, преобразить интерьер квартиры/загородного дома, совсем необязательно затевать полномасштабный косметический ремонт. Достаточно выбрать новую цветовую схему для интерьера. Главным её носителем остаётся домашний текстиль. Речь идёт о постельном белье, подушках для дивана, дивандейках, шторах, скатертях, салфетках и т.д. Сегодня не так просто найти магазин, который предоставит качественные изделия, которые не потеряют цвет со временем.

Компания «Текстиль Галичина» домашній текстиль предоставляет с 1999 года. Продажи ведутся как в оптовом сегменте, так и в розницу. Клиентоориентированность лежит в основе парадигмы компании. Оптимизация сервиса и доставка в любую точку страны позволили выйти на лидирующие позиции рынка.

Не стоит нарушать правила стилистического соответствия

А именно – новый текстиль следует подбирать таким образом, чтобы он гармонично вошёл в общую концепцию интерьера. Примеры:

скандинавский стиль – крупная вязка, натуральные шкуры животных, грубые тканые материалы;

ар-деко – шёлк, атласные ткани, бархат;

кантри – лён, хлопок, цветочные орнаменты, кружева.

Выбирая домашний текстиль, следует помнить и о направленности помещения: кухня – приготовление, употребление пищи; спальня – отдых, сон; гостиная – комфорт, эргономика, эстетика.

Настоятельно рекомендуем отдавать предпочтение проверенным брендам. Это убережёт от проблем с текстилем в последующем при эксплуатации (стирка, сушка). Вне зависимости от качества изделий, под рукой у хозяйки всегда должны быть специальные средства для экспресс-застирывания загрязнений.

Столовый текстиль и шторы

В этих категориях предметы обладают наиболее крупными габаритами. Выбирая шторы на окна, следует помнить об актуальных трендах в дизайне интерьеров. Речь идёт о минимализме с уклоном в примитивизм.

А именно – вешать на окна и шторы блэк-аут, и тюль – избыточная мера (в актуальных реалиях). Это не означает, что тюль отныне и впредь под запретом. В конечном итоге собственник жилья ориентируется на собственные предпочтения.

Важно, чтобы длина штор соответствовала высоте карниза, потолков. Нельзя допустить, чтобы шторы лежали на полу. Но и чрезмерная удалённость от поверхности пола – тоже вульгарность.

Скатерти для обеденных столов постепенно уступают место столовым дорожкам. Они дополняются салфетками, настилаемыми под каждую тарелку. Чтобы защитить поверхность обеденного стола от влаги используют специальную ткань – мулетон (не промокает).

В видео обозначены 5 самых распространённых ошибок при подборе текстиля к уже существующему интерьеру: