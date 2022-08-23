Урны для фудкорта при организации точек общественного питания
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Урны для фудкорта и их устройство

23 августа 2022

Чистота — обязательное требование к точкам общественного питания и ресторанам самообслуживания, без которого невозможна работа заведения. В противном случае антисанитария приведет к потере клиентов, штрафам или закрытию предприятия. Эффективным решением в поддержании чистоты кухни и зала является урна для фудкорта.

Приспособление создано для сбора пищевых отходов, использованной посуды.

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Заведения общепита нередко становятся местом передышки, где посетители предпочитают отдохнуть и расслабиться прежде чем вернуться к своим делам. Неопрятный зал, линия раздачи или зона готовки портят впечатление и отталкивают потенциальных клиентов, что снижает поток посетителей и приводит к потере дохода.

Урны для фудкорта и общепита устанавливаются в кафе и ресторанах быстрого питания, точках уличной и выносной торговли.

Приспособление соответствует требованиям закусочных, пиццерий, баров. Решение адаптировано для заведений, работающих по принципу самообслуживания, но будут полезны при обустройстве кухни и прилегающей территории.

Особенности мусорного контейнера для фудкорта

Принцип самообслуживания, при котором посетители сами выбрасывают пищевые отходы и посуду, снижает нагрузку на персонал.

Для поддержания чистоты заведению требуется меньше сотрудников, что сокращает расходы предприятия. Самообслуживание упрощает поддержание чистоты, позволяя обеспечить качественные сервис в час пик. Урна для фудкорта, купить которую можно в Plastelo, являются одной из составляющих схемы.

Причины купить урну для мусора для фудкорта:

  • повышение рентабельности и конкурентоспособности заведения;
  • снижение нагрузки на персонал;
  • сокращение расходов;
  • рост производительности труда;
  • поддержание чистоты в зале и на прилегающей территории.

Урна-тумба для фудкорта представляет собой мусорный контейнер, закрытый в металлическом корпусе, где может присутствовать площадка для размещения подносов.

Вместо емкости для мусора может использоваться пакет, закрепленные с помощью пакетодержателя. В верхней части оборудования находится крышка маятникового типа или отверстия для сбора сора и отходов. Отсек с контейнером расположен за закрывающейся дверцей. Содержимое урны закрыто от глаз посетителей, а наличие крышки препятствует распространению неприятного запаха.

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Приспособление имеет аккуратный внешний вид и удобную для пользователей конструкцию.

Корпус изготавливается из нержавеющей стали с матовой или глянцевой поверхностью. Для усиления защитных свойств используется порошковая краска. Некоторые модели предусматривают нанесение индивидуального оформления.

Магазин «Пластело» предлагает сертифицированные урны для фудкорта, купить в Москве которые можно оптом и в розницу. В гипермаркете также представлены комплектующие и аксессуары для предложенных моделей.

В каталоге компании доступна актуальная информация о товарах, включая цены, фото и технические характеристики. Менеджеры гипермаркета готовы ответить на вопросы и оказать экспертную помощь при выборе предложения.



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