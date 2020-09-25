Обзор характеристик асика Antminer Z15 420ksol от компании pushminer.ru

Сегодня очень популярен майнинг, то есть создание криптовалюты за счет использования вычислительных мощностей компонентов или специального оборудования.

Однако последнее значительно эффективнее, поэтому серьезные компании, организующие крупные майнинг-фермы, выбирают именно его, причем не какое-нибудь, а лучшее, например, представленное на pushminer.ru, где можно купить asic Z15-420ksol по выгодной цене.

Какими качествами должно обладать оборудование для майнинга

Эти устройства должны быть не только производительными, но и выносливыми. Уже множество владельцев хороших игровых компьютеров столкнулись с тем, что их настольный ПК быстро вышел из строя из-за того, что использовался для майнинга. Обычный компьютер, каким бы мощным он ни был, не предназначен для круглосуточного использования, да еще и на пределе своих возможностей.

Какое устройство лучше выбрать

Среди современного оборудования для майнинга один из лучших вариантов – Antminer Z15 420ksol, поскольку отличается производительностью и при этом имеет действительно впечатляющий ресурс.

Многие, кто приобрел это устройство на pushminer.ru, отмечают, что оно очень удобно в эксплуатации, и в отличие от многих других вариантов потребляет не так уж много электроэнергии.

Производитель дает гарантию в 180 дней, однако отзывы пользователей говорят о том, что оборудование может прослужить значительно дольше. Рабочая температура для этого устройства составляет от ноля до сорока градусов по Цельсию.

Будет не сложно обеспечить оборудованию такие условия эксплуатации. Впрочем, помимо Antminer Z15 420ksol в магазине pushminer.ru можно найти и другое достойное оборудование.

Что отличает этот магазин

Среди современных продавцов оборудования для майнинга эта компания отличается великолепными условиями по гарантии. К тому же, здесь широкий ассортимент, и можно подобрать оптимальный вариант относительно своего бюджета и амбиций. Если вдруг возникли какие-либо вопросы, стоит обратиться в компанию по номеру +7 (499) 677-62-85.

Так что для достижения максимально результата в майнинге стоит использовать оборудование с pushminer.ru. Это профессиональные устройства, которые отличаются производительностью и долговечностью. При этом нельзя сказать, что их стоимость необоснованна или делает их недоступными для тех, кто готов по-крупному заняться майнингом.

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