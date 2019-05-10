Как выбрать ходунки для инвалидов

Случается такое, что человек утрачивает способность передвигаться по пространству самостоятельно. Из-за этого существенно снижается качество жизни и трудоспособность.

Но облегчить передвижение можно при помощи специально предназначенного приспособления – ходунков для инвалидов, подробности о которых можно узнать на сайте mirorto.ru. Помимо них используются трости и костыли с разнообразными конструкциями. При их выборе стоит учесть потребность человека в перемещении и общее состояние больного.

В каких ситуациях необходимы ходунки

Потребность в передвижении после травмирования либо перенесённого тяжёлого заболевания очень большая. Когда пациент временно утрачивает способность ходить, то ему необходима помощь иных людей либо специально предназначенных приспособлений.

При использовании ходунков, которые наиболее подходят по конструкции, человек вновь сможет вернуться к привычному образу жизни, а также проявлять социальную активность. Полезны такие опорные конструкциям таким категориям лиц:

Утратившим временную способность к передвижению из-за операции или болезни.

Людям преклонного возраста, испытывающим затруднения в процессе ходьбы.

Больным с нарушениями, которые были приобретены в результате тяжёлого заболевания, паралича либо же травмирования.

При нарушениях врождённого характера опорно-двигательного аппарата.

Людям преклонного возраста и больных ходунки просто необходимы. Они при ходьбе поддерживают туловище и являются опорой для человека. В итоге нагрузка на ноги уменьшается, а координация движений становится лучше. Пациент вновь ощущает вкус жизни из-за уверенного передвижения.

Разновидности конструкций

В продаже имеется множество разновидностей ортопедических конструкций. Их отличительными особенностями являются:

Высота.

Материал производства.

Конструктивные особенности.

Помимо этого, ходунки подразделяются на такие разновидности:

Роллаторы – изделия с колёсами. Они удобны для людей со слабыми руками, так как их нужно тянуть перед собой. В такой разновидности присутствует ручной тормоз. У кое-каких моделей имеются встроенные корзинки, а также сидения.

– изделия с колёсами. Они удобны для людей со слабыми руками, так как их нужно тянуть перед собой. В такой разновидности присутствует ручной тормоз. У кое-каких моделей имеются встроенные корзинки, а также сидения. Обычные . Их нужно приподнимать, а потом ставить впереди себя. Именно так происходит передвижение больного в пространстве.

. Их нужно приподнимать, а потом ставить впереди себя. Именно так происходит передвижение больного в пространстве. Шагающими. Их конструктивные особенности позволяют переставлять по очереди ноги и ножки опоры.

В процессе выбора нужно учесть, насколько нарушена координация больного. Также необходимо посоветоваться со специалистом.