Как ремонтировать однорычажный смеситель?

Сегодня в подавляющем большинстве случаев используются однорычажные смесители. Причём применяются они не только на кухне, но и в ванной комнате. Отмечается, что подобный смеситель способен служить значительно дольше других типов конструкций. Достигается это за счёт отсутствия металлических трущихся деталей. Ведь в подавляющем большинстве случаев однорычажные смесители располагают керамикой.

Срочный ремонт сантехники в Харькове даст возможность получить посильную профессиональную помощь по оптимальной цене. К ней рекомендуется прибегнуть, если описываемые методики восстановления работоспособности крана непонятны или не могут быть применены самостоятельно (нет времени, нет подходящего инструмента под рукой).

Основные причины, которые вызывают поломку

Как уже было сказано выше, сломать однорычажный кран ещё нужно постараться. Однако, если речь идёт об эксплуатации крана на территории РФ, то «выполнить задачу» не так сложно.

Дело в том, что качество воды имеет решающее значение при эксплуатации подобных кранов. Жёсткая вода способна забивать керамический картридж. Кроме того, жёсткая вода негативно сказывается на резиновых прокладках.

Чтобы избежать различного рода проблем, рекомендуется ещё до крана установить фильтрующую систему. В этом случае эксплуатационные сроки существенным образом будут увеличены. Сегодня стоимость фильтров совсем невысока.

Однако, если проблема уже имеет место быть, необходимо сконцентрироваться на её решении. Для этого потребуется отвёртка и шведский разводной ключ.

Разборка крана и устранение проблем

Вначале необходимо при помощи отвёртки удалить пластиковую заглушку, на которой изображено в какую сторону поворачивать кран, чтобы получить холодный/горячий поток воды.

Под этой заглушкой располагается винт. Он удерживает сам джойстик крана. Удалить его можно если аккуратно приложить силу. Далее процесс разборки выглядит следующим образом:

выполняется удаление резиновых уплотнителей;

вынимается шар (в случае, если он треснул, необходима замена);

вытаскивается керамический картридж.

Картридж очень редко выходит из строя. В большинстве случаев он попросту засоряется кальциевыми отложениями в воде. Достаточно хорошо прочистить керамический картридж, чтобы в полной мере восстановить работоспособность крана.

В случае протечек выполняется полная замена всех резиновых уплотнителей.

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В видео наглядно демонстрируются принципы ремонта однорычажного смесителя: