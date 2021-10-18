ЖК Наши Баташи Тула — описание и преимущества покупки квартиры в нем
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ЖК Наши Баташи Тула — описание и преимущества покупки квартиры в нем

18 октября 2021

Многие люди в поиске места для проживания избегают жить в мегаполисе, стремятся быть рядом с природой, но при этом пользоваться благами городской инфраструктуры. Тульский ЖК «Наши Баташи» — именно такой компромисс.

В ЖК Наши Баташи купить квартиру можно, посетив его сайт новыйдомтула.рф или проконсультировавшись по телефону +7 910 945-02-22 (он же whatsapp), а осмотреться на месте можно по проспекту Ленина, 66 в городе Туле.

На сайте также указаны номера городских стационарных телефонов и адреса комплекса в социальных сетях.

Инфраструктура ЖК «Наши Баташи». В лоне живописной природы

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Комплекс органично вписан в окружающий его ландшафт. Под окнами домов течёт речка, вокруг зелёные лужайки.

Рядом находятся сад Баташевский и парк Комсомольский. А в направлении на северо-восток от ЖК – в трёх километрах, расположен большой лесной массив с историческим прошлым – Щегловская засека по имени воеводы, боронившего границы Московского царства.

Тем не менее из этого экологического тихого района до центра Тулы один час пешей прогулки.

ЖК «Наши Баташи» планируется к сдаче в четвёртом квартале 2022 года.

Это восемь восьмиэтажных домов с монолитным каркасом и кирпичным заполнением, с одно, двух и трёхкомнатными квартирами разной планировки, планы которых можно увидеть и выбрать на сайте новыйдомтула.рф или на месте по адресу проспект Ленина,66.

В домах большие лифты, входы в подъезды без ступеней удобны для колясок.

Комплекс удачно вписан в городскую инфраструктуру прилегающих жилых районов вместе с транспортными и инженерными коммуникациями.

Здесь продуктовые магазины, супермаркет «Зельгрос», и Ледовый дворец. В районе есть детский сад, недалеко школа.

Для прогулок обустроены велосипедные дорожки.

Остановки общественного транспорта – рядом, в направлении центра и двух соседних районов.

В комплексе удобно благоустроена дворовая территория – здесь детские площадки и игровые поля для взрослых и детей, отведены участки для любителей шашлыков и барбекю.

Для автомобилей устроен большой бесплатный паркинг.

Конечно, главное внимание нужно уделить квартирам в жилом комплексе Их стоимость очень доступна, цены можно увидеть на сайте и в пресс-релизе.

Квартиры удобные, с удобной планировкой, имеют предварительную чистовую отделку с оштукатуренными стенами и стяжкой пола.

Установлены пластиковые окна с профилями Rehau, заведены все сети и коммуникации, установлены счётчики воды, тепла и электричества, входные двери с замками.

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Квартиры готовы к финишной отделке хозяевами и установке бытовых приборов.

До официальной сдачи домов в эксплуатацию будущие их жильцы могут обойтись без выезда на объект с ведущимися отделочными работами, и более подробно ознакомиться с планировкой и расположением квартир прямо на сайте в режиме 3

D, выбрать виды из окон и расположение по сторонам света, выбрать этаж, уточнить стоимость и перечень свободных квартир, согласовать всё с администрацией жилищного комплекса.

Это и многое другое о ЖК «Наши Баташи» можно узнать на сайте новыйдомтула.рф или заказать обратный звонок для консультации.

Преимущества покупки квартиры в ЖК «Наши Баташи»

Все новые жильцы новостройки в этом жилом комплексе «Наши Баташи» высоко оценят его достоинства:

  • Доступные цены на квартиры;
  • Удобная инфраструктура для проживания;
  • Удобное соседство городских удобств с природной экологической чистотой и уютом;
  • Небольшая этажность домов, удобные подъезды с лифтами;
  • Просторные квартиры с удобной планировкой.

Для решающего шага каждый желающий может перейти на сайт новыйдомтула.рф и сделать свой выбор.

Можно также позвонить по телефонам на сайте или заказать обратный звонок.



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