Скоро новый год и многие родители уже сегодня задумываются о том, что подарить на праздники. Среди наиболее востребованных подарков для новогодних праздников являются кукольные домики для девочек. Такой презент будет интересен и сможет отвлечь ребенка на длительное время.

Что подарить ребенку на праздник

Если еще несколько лет назад спросом пользовались домики для барби, замки и другие конструкции, то сегодня им на смену пришел замок ЛОЛ, который полон приятных сюрпризов и неожиданностей.

Самое первое, что сможет порадовать ребенка – это наличие 95-ти предметов в наборе. Кроме того одна только распаковка всех элементов сможет занять много времени не говоря уже о расположении персонажей и других вариантах игрового процесса.

Что особенного в замке ЛОЛ для детей

Замок ЛОЛ создан таким образом, чтобы в нем можно было провести яркую и красочную вечеринку с вашими куклами и другими игрушками. Дело в том, что домик имеет достаточно внушительные габариты.

В ширину он метр, а в длину чуть меньше. Для ребенка пяти лет он будет достаточно большим. В комплекте к домику идут разнообразные детали:

Катки с подсветкой;

Водная горка с джакузи;

Аксессуары издающие звуки и с подсветкой;

Новая семейка ЛОЛ.

Кроме того в комплекте прилагается картонный автобус, где можно перевозить своих кукол на вечеринку.

Такой незабываемый подарок сможет порадовать многих детей. Единственным недостатком такого подарка является высокая стоимость и не все захотят покупать дорогостоящий презент, особенно если ребенок непослушный.

Что касается самой покупки, то важно отметить, что приобрести набор можно в интернете, где в каталоге вы сможете найти интересующий вас товар. Набор купленный через интернет является оригиналом и на него имеется вся необходимая документация и сертификаты.

Приобретая детскую игрушку в интернет магазине вы получаете высококачественное изделие отвечающее международным стандартам качества. Кроме того купленный замок доставляется по указанному адресу и в заранее оговоренное время.

Такая покупка будет приятной ребенку и выгодной для родителей, ведь не нужно будет бегать по магазинам в поисках подходящего презента на праздник.

Куклы ЛОЛ сегодня пользуются огромной популярностью. Эти игрушки можно собирать в коллекции или играть ними и дополнительным элементами в виде домика или замка. Такой комплект игрушек не оставит равнодушным как мальчика, так и девочку, ведь все дети любят игрушки, и чем их больше, тем лучше.