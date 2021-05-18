Как выбрать садовый степлер и как им пользоваться?

Необходимость в подвязке растений в саду или огороде возникает регулярно. Большая часть растений нуждается в вертикальном расположении для эффективного вызревания урожая. В качестве примера можно привести: томаты, огурцы, большинство сортов винограда, роза и т.д. Как правило, подвязку выполняют вдвоём – один держит растение определённым образом, второй – подвязывает лозу, ветку к заранее установленной опоре. Специализированный инструмент позволит не только выполнять подвязку в одиночку, но и существенно ускорить рутинный процесс.

Интернет-магазин садового инвентаря и принадлежностей для работы с ландшафтом на приусадебном участке «Клуб Рослин» предлагает к приобретению садовые степлеры в ассортименте. Так же этот инструмент называют тапенером (имя бренда производителя стало нарицательным).

Что собой представляет тапенер?

Действительно, у тапенера много общего с мебельным степлером. Однако конструктив имеет и отличия. Инструмент состоит из следующих деталей:

корпус;

гильза для заправки ленты;

лайн со скрепками;

накладные элементы для уверенного и эргономичного хвата.

В гильзах тапенеров могут быть использованы ленты с шириной 11-25 мм. При этом ленты – универсальный расходник. В покупке ленты не возникнет проблем, она подходит к любому тапенеру.

Удобно, когда в арсенале садовода/огородника есть лента различных цветов. Цветовая дифференциация позволит выделить растения по дате подвязки, обработки от вредителей и т.д.

Рекомендации по выбору садового степлера

Выбирая данный инструмент, рекомендуем обращать внимание на его следующие особенности: материал корпуса; максимальный объём ленты, помещающийся в гильзу; общий вес инструмента; наличие гарантии.

Безусловно, металлические тапенеры прослужат дольше пластиковых аналогов. Строго говоря, садовый степлер – это НЕ инструмент первой необходимости в садовом хозяйстве. Тем не менее, иметь его под рукой полезно.

При помощи тапенера подвязываются как виноградная лоза, так и ветви фруктовых деревьев. Чем нежнее лоза, ветвь, тем уже потребуется лента для подвязки. Сама лента производится из полиэтилена. Этот материал не разрушается даже под продолжительным воздействием прямых солнечных лучей (ультрафиолет).

Смотрите также: Узнайте, как выбрать растения для офиса (рекомендации по уходу). Описание преимуществ стимулятора роста для растений Гумифилд — http://www.propr.me/stimulyator-rosta-dlya-rastenij-gumifild-opisanie-i-instrukciya-po-primeneniyu/

Віктор Огороднік даст практические советы по выбору тапенера: