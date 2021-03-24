Как выбрать растения для офиса и как за ними ухаживать

Озеленение офисных помещений многим кажется лишним, так как, по их мнению, это будет отнимать много времени. Ведь за растениями требуется уход. Однако речь не идет о каких-то сельскохозяйственных полях на которых нужно, не поднимая голову, работать.

Их нужно периодически поливать, протирать листики, обрезать и не только. Список длинный, но даже с учетом всех этих обязательных процедур времени уход за растениями в офисе займёт немного.

Озеленение имеет больше преимуществ, чем недостатков. Ведь сотрудники офисов примерно треть своей жизни проводит на работе. Помещение необходимо облагородить, создав условия для комфортного времяпрепровождения. В Москве профессиональным коммерческим озеленением офисов занимается компания Листайм.

Особенности выбора растений для офиса

Далеко не все подойдут для подобного помещения, хотя многие люди думают иначе.

Например, в доме, где есть маленькие дети и животные необходимо внимательно подбирать растения, чтобы они были безопасными и не нанесли вреда.

Конечно, в офисе вряд ли кто-то будет грызть их и разжевывать листья, но и здесь нужно учесть целый ряд параметров, чтобы не ошибиться и потом не пришлось ничего менять.

Растения в офисе должны украшать помещение, разбавлять серый интерьер, внося яркие, свежие, сочные краски. При этом обильно цветущие и растущие, сильно пахнущие, листопадные или капризные, требующие какого-то трепетного ухода варианты для офиса не подходят. Они не должны отвлекать, требовать большого внимания и времени.

Ведь офис это, прежде всего рабочее пространство. Сами горшки могут располагаться не только на подоконниках, но и на рабочих столах, на шкафах, на полу, в углах помещения в противоположных окну сторонах.

Уровень освещения в этих местах разный. Соответственно, растения подбираются в зависимости от их светолюбивости и размещаются должным образом.

Какие растения подойдут для офиса

Лучше отдать предпочтение крупным, не очень быстро растущим, неприхотливым растениям.

Сама их листва станет украшением интерьера. То есть необязательно, чтобы они всё время цвели. Для офиса идеально подходят на такие виды растений как:

Фикус

Папоротники

Драцена

Пальма

Замиокулькас

Сциндапсус золотистый

Диффенбахия и не только.

Если нет времени ухаживать за ними можно самостоятельно, лучше обратиться в специализированную компанию, которая предлагает профессиональный уход за офисными растениями.

Стоит это недорого, зато все будет под присмотром специалистов.