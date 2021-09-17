Смоленская икона Божией Матери — история и чем знаменита

Православие для России – неотъемлемая часть жизни. На Западе Православие называют Восточной Ортодоксией. Сегодня светское общество в большей своей части относится к религии с негативом, сарказмом, предвзятостью. Между тем, именно Православие служило духовной опорой русского народа долгие столетия. В отличие от католицизма, Православие очень строго соблюдает догматы святого писания. Сквозь тысячелетия слово Иисуса Христа было пронесено без малейших искажений.

Смоленская икона Божией Матери также называют «Одигитрией». В глубокой древности эта икона была написана рукой евангелиста Луки. Причём святое изображение было создано ещё при жизни Пресвятой Богородицы. Первоначально икона располагалась в Антиохии, но затем была перенесена в Иерусалим. Со святой земли образ переместили в Константинополь во времена Пульхерии, сестры императора Аркадия.

Как икона попала на землю святой Руси?

Константин Мономах выдал свою дочь Анну за сына Ярослава Мудрого – Всеволода. Именно «Одигитриия» была использована для благословления Константином. После смерти князя, икона перешла в руки его сына – Владимира.

Владимир перенёс икону в Смоленск в начале XII века. Отсюда и возникло название «Одигитрия Смоленская».

Икона сопровождала русский народ в самые тяжёлые времена:

в 1238 году, Меркурий внял гласу иконы, после чего пробрался в войско Батыя, где уничтожил огромное количество врагов. Меркурий пал мученической смертью и был причислен к лику святых;

перед Бородинской битвой икону Божией Матери носили по лагерю, повышая боевой дух солдат.

Икона была возвращена в Смоленск после великой победы над врагом.

Святыня РПЦ

Существует несколько копий Смоленской иконы Божией Матери. Они располагаются в Москве. Принято считать этот образ одним из главных святынь Русской Православной Церкви.

Празднование в честь святого образа, способного творить чудеса, проводятся 28 июля. Эта дата была назначена в далёком 1525 году, после возвращения Смоленска в состав Руси. Так же праздник, посвящённой этой же иконе празднуют 5 ноября.

Эта дата значима возвращением иконы в Смоленск по приказу М.И. Кутузова.

Верующие, регулярно обращаются за помощью к святому образу и получают её.

В видео представлена подробная история чудотворного образа, сохранённого сквозь века: