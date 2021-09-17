Смоленская икона Божией Матери - история и чем знаменита. Узнайте, как икона попала в Россию.
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Смоленская икона Божией Матери — история и чем знаменита
17 сентября 2021

Православие для России – неотъемлемая часть жизни. На Западе Православие называют Восточной Ортодоксией. Сегодня светское общество в большей своей части относится к религии с негативом, сарказмом, предвзятостью. Между тем, именно Православие служило духовной опорой русского народа долгие столетия. В отличие от католицизма, Православие очень строго соблюдает догматы святого писания. Сквозь тысячелетия слово Иисуса Христа было пронесено без малейших искажений.

Смоленская икона Божией Матери также называют «Одигитрией». В глубокой древности эта икона была написана рукой евангелиста Луки. Причём святое изображение было создано ещё при жизни Пресвятой Богородицы. Первоначально икона располагалась в Антиохии, но затем была перенесена в Иерусалим. Со святой земли образ переместили в Константинополь во времена Пульхерии, сестры императора Аркадия.

Как икона попала на землю святой Руси?

Как икона попала на землю святой Руси?

Константин Мономах выдал свою дочь Анну за сына Ярослава Мудрого – Всеволода. Именно «Одигитриия» была использована для благословления Константином. После смерти князя, икона перешла в руки его сына – Владимира.

Владимир перенёс икону в Смоленск в начале XII века. Отсюда и возникло название «Одигитрия Смоленская».

Икона сопровождала русский народ в самые тяжёлые времена:

  • в 1238 году, Меркурий внял гласу иконы, после чего пробрался в войско Батыя, где уничтожил огромное количество врагов. Меркурий пал мученической смертью и был причислен к лику святых;
  • перед Бородинской битвой икону Божией Матери носили по лагерю, повышая боевой дух солдат.

Икона была возвращена в Смоленск после великой победы над врагом.

Святыня РПЦ

Святыня РПЦ

Существует несколько копий Смоленской иконы Божией Матери. Они располагаются в Москве. Принято считать этот образ одним из главных святынь Русской Православной Церкви.

Празднование в честь святого образа, способного творить чудеса, проводятся 28 июля. Эта дата была назначена в далёком 1525 году, после возвращения Смоленска в состав Руси. Так же праздник, посвящённой этой же иконе празднуют 5 ноября.

Эта дата значима возвращением иконы в Смоленск по приказу М.И. Кутузова.

Верующие, регулярно обращаются за помощью к святому образу и получают её.

В видео представлена подробная история чудотворного образа, сохранённого сквозь века:

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