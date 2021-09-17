Православие для России – неотъемлемая часть жизни. На Западе Православие называют Восточной Ортодоксией. Сегодня светское общество в большей своей части относится к религии с негативом, сарказмом, предвзятостью. Между тем, именно Православие служило духовной опорой русского народа долгие столетия. В отличие от католицизма, Православие очень строго соблюдает догматы святого писания. Сквозь тысячелетия слово Иисуса Христа было пронесено без малейших искажений.
Смоленская икона Божией Матери также называют «Одигитрией». В глубокой древности эта икона была написана рукой евангелиста Луки. Причём святое изображение было создано ещё при жизни Пресвятой Богородицы. Первоначально икона располагалась в Антиохии, но затем была перенесена в Иерусалим. Со святой земли образ переместили в Константинополь во времена Пульхерии, сестры императора Аркадия.
Как икона попала на землю святой Руси?
Константин Мономах выдал свою дочь Анну за сына Ярослава Мудрого – Всеволода. Именно «Одигитриия» была использована для благословления Константином. После смерти князя, икона перешла в руки его сына – Владимира.
Владимир перенёс икону в Смоленск в начале XII века. Отсюда и возникло название «Одигитрия Смоленская».
Икона сопровождала русский народ в самые тяжёлые времена:
- в 1238 году, Меркурий внял гласу иконы, после чего пробрался в войско Батыя, где уничтожил огромное количество врагов. Меркурий пал мученической смертью и был причислен к лику святых;
- перед Бородинской битвой икону Божией Матери носили по лагерю, повышая боевой дух солдат.
Икона была возвращена в Смоленск после великой победы над врагом.
Святыня РПЦ
Существует несколько копий Смоленской иконы Божией Матери. Они располагаются в Москве. Принято считать этот образ одним из главных святынь Русской Православной Церкви.
Празднование в честь святого образа, способного творить чудеса, проводятся 28 июля. Эта дата была назначена в далёком 1525 году, после возвращения Смоленска в состав Руси. Так же праздник, посвящённой этой же иконе празднуют 5 ноября.
Эта дата значима возвращением иконы в Смоленск по приказу М.И. Кутузова.
Верующие, регулярно обращаются за помощью к святому образу и получают её.
В видео представлена подробная история чудотворного образа, сохранённого сквозь века: