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Как выбрать садовый пылесос

15 октября 2017

Опавшие листья это одна из проблем многих дачников, которые ухаживают за своим газоном. Чтобы упростить уборку данных продуктов, люди прибегают к различным хитростям.

Как выбрать садовый пылесос

Садовые пылесосы для сбора листьев это уникальная возможность значительно ускорить очистку газона. Ознакомиться с техническими характеристиками подобной продукции можно на специализированных сайтах.

Определяемся с типом

Садовые пылесосы сегодня выпускаются многими производителями, что немного затрудняет обычного покупателя. При выборе подобных конструкций в первую очередь следует обратить внимание на несколько параметров:

  • Тип корпуса. Сегодня пылесосы можно бывают ручными, ранцевыми и колесными. Первые два вида являются мобильными, что позволяет переносить их на теле человека. Колесные же аналоги отличаются большими габаритами, которые предназначаются для уборки значительных территорий.
  • Двигатель. Производители представляют пылесосы на электрической и бензиновой тяге. Первый тип привода является оптимальным для небольших садов или газонов. При этом пылесос может комплектоваться аккумуляторами, что делает его мобильным. Но большинство модификаций работают от шнура.

Бензиновые же пылесосы довольно тяжелые и габаритные. Мощность их намного выше, чем электрических аналогов. Поэтому их применяют для уборки садов и других больших территорий. Не рекомендовано использовать внутри помещений, так как двигатель выделяет токсичные вещества.

Как выбрать садовый пылесос

Функциональные возможности

При выборе пылесоса для листьев следует обращать внимание на такие характеристики:

  • Скорость потока. У качественных моделей этот параметр должен быть не меньше 270 км/ч. Если же он меньше, то это не гарантирует возможность работы с большим объемом листьев.
  • Наличие измельчителя. Подобный механизм позволяет уменьшить объем листьев и более компактно упаковать их в мешок. Некоторые модели могут оснащаться специальными переключателями, позволяющими выбирать режим.
  • Объем мешка. Подобные емкости имеют размеры от 40 до 80 л. Маленькие модели подойдут женщинам, тогда как с объемным мешком справиться только мужчина.
  • Изменение силы потока. С помощью этой функции можно настраивать все характеристики работы пылесоса под конкретные условия.
  • Защита. Чтобы исключить попадание камней, системы дополняются специальными кожухами и решетками.

При выборе садового пылесоса важно учитывать также репутацию производителя. Это позволит подобрать модель с оптимальным соотношением цены и качества.



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