Этот тип муфт является одним из видов фитингов для устройства трубопроводов из нержавеющей стали для газа, воды, отопления. Выбор такого материала вызван необходимостью применять элемент и трубы в агрессивных средах химических и нефтегазовых предприятий, или в технологических производствах, где от труб требуется нейтральность, чтобы транспортируемый продукт оставался чистым, без примесей.

Например, в пищевой отрасли и сельском хозяйстве. Бочонок нержавеющий также применяется в водопроводах и отоплении жилых комплексов или частных домов с повышенными требованиями по экологии и долговечности.

Особенности и назначение, виды

Муфту используют для соединения прямолинейных участков в трубопроводах.

Она всегда должна соответствовать по материалу основным трубам для соблюдения эквивалентных требований. Изготавливается по ГОСТ8966-75 из нержавеющих сталей AISI304, AISI316.

Бочонок представляет собой короткий отрезок трубы с нарезанной внутри сплошной резьбой, на обоих концах заканчивающейся фаской.

Соответственно на концах соединяемых участков труб должны быть нарезаны резьбы снаружи – на шаг меньше половины резьбы в бочонке. Муфта накручивается на одну трубу, потом в муфту с другой стороны вкручивается отрезок второй трубы. Герметизация соединений достигается применением пакли, герметика, или ФУМ-ленты. Если резьба на трубах нарезана верно, при сборке внутри бочонка между трубами должен оставаться интервал, равный двум-трем канавкам (шагам).

Резьба в бочонках нарезается при их производстве, а на трубах – по месту монтажа на объекте.

Изделия характеризуются диаметром условного прохода Dу в миллиметрах и внутренней резьбой для трубы, наружный диаметр резьбы которой измеряется в дюймах.

Выпускаются бочонки для труб от ” до 6”.

Преимущества нержавеющих бочонков

Применение муфт выгодно следующим:

Высокая прочность при давлении и вакууме. Устойчивость к внешним и внутренним нагрузкам, ударам. Долговечность.

Простота конструкции. Легкость и скорость монтажа. Удобство обслуживания, возможность свободно демонтировать.

Достаточная герметичность при правильной сборке.

Устойчивость к агрессивным рабочим средам в трубопроводах.

Нейтральная реакция для чистых перекачиваемых веществ. Отсутствие коррозии.

В пищевых, молочных производствах нержавеющие бочонки соответствуют требованиям санитарной гигиены, нормам санпин.