Муфта-бочонок из нержавейки — виды, характеристики и для чего применяется
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Муфта-бочонок из нержавейки — виды, характеристики и для чего применяется

22 февраля 2025

Этот тип муфт является одним из видов фитингов для устройства трубопроводов из нержавеющей стали для газа, воды, отопления. Выбор такого материала вызван необходимостью применять элемент и трубы в агрессивных средах химических и нефтегазовых предприятий, или в технологических производствах, где от труб требуется нейтральность, чтобы транспортируемый продукт оставался чистым, без примесей.

Например, в пищевой отрасли и сельском хозяйстве. Бочонок нержавеющий также применяется в водопроводах и отоплении жилых комплексов или частных домов с повышенными требованиями по экологии и долговечности.

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Особенности и назначение, виды

Муфту используют для соединения прямолинейных участков в трубопроводах.

Она всегда должна соответствовать по материалу основным трубам для соблюдения эквивалентных требований. Изготавливается по ГОСТ8966-75 из нержавеющих сталей AISI304, AISI316.

Бочонок представляет собой короткий отрезок трубы с нарезанной внутри сплошной резьбой, на обоих концах заканчивающейся фаской.

Соответственно на концах соединяемых участков труб должны быть нарезаны резьбы снаружи – на шаг меньше половины резьбы в бочонке. Муфта накручивается на одну трубу, потом в муфту с другой стороны вкручивается отрезок второй трубы. Герметизация соединений достигается применением пакли, герметика, или ФУМ-ленты. Если резьба на трубах нарезана верно, при сборке внутри бочонка между трубами должен оставаться интервал, равный двум-трем канавкам (шагам).

Резьба в бочонках нарезается при их производстве, а на трубах – по месту монтажа на объекте.

Изделия характеризуются диаметром условного прохода Dу в миллиметрах и внутренней резьбой для трубы, наружный диаметр резьбы которой измеряется в дюймах.

Выпускаются бочонки для труб от ” до 6”.

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Преимущества нержавеющих бочонков

Применение муфт выгодно следующим:

  • Высокая прочность при давлении и вакууме. Устойчивость к внешним и внутренним нагрузкам, ударам. Долговечность.
  • Простота конструкции. Легкость и скорость монтажа. Удобство обслуживания, возможность свободно демонтировать.
  • Достаточная герметичность при правильной сборке.
  • Устойчивость к агрессивным рабочим средам в трубопроводах.
  • Нейтральная реакция для чистых перекачиваемых веществ. Отсутствие коррозии.

В пищевых, молочных производствах нержавеющие бочонки соответствуют требованиям санитарной гигиены, нормам санпин.



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