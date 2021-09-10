Виды пневматических насосов и сфера их применения

Современные пневматические насосы обладают высокой производительностью и надёжностью. Они способны работать в самых тяжёлых производственных условиях, от открытой местности в различных климатических зонах до горных и шахтных разработок с повышенной запылённостью и влажностью.

Благодаря своей производительности пневматические насосы для перекачки жидкости получили широкое распространение.

Виды и характеристики пневматических насосов

Существующие пневматические насосы классифицируются по следующим основным показателям:

Принципу действия;

Конструктивному исполнению;

Составу основных элементов;

Материалу, из которых они изготовлены (это может быть, чугун, сталь, прочный пластик и т.д.);

Геометрическим размерам;

Техническим характеристикам;

Производительности;

Области применения;

Стоимости;

Компании производителю.

По конструктивному исполнению и используемому принципу создания давления в магистрали пневматические насосы подразделяются на следующие классы:

Мембранный;

Винтовой;

Бочковой;

Поршневой.

В каждой из конструкций заложен свой принцип создания необходимого давления.

Сфера применения

Основными областями, в которых широко применяются пневматические насосы, считаются: