Виды пневматических насосов и сфера их применения
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Виды пневматических насосов и сфера их применения

10 сентября 2021

Современные пневматические насосы обладают высокой производительностью и надёжностью. Они способны работать в самых тяжёлых производственных условиях, от открытой местности в различных климатических зонах до горных и шахтных разработок с повышенной запылённостью и влажностью.

Благодаря своей производительности пневматические насосы для перекачки жидкости получили широкое распространение.

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Виды и характеристики пневматических насосов

Существующие пневматические насосы классифицируются по следующим основным показателям:

  • Принципу действия;
  • Конструктивному исполнению;
  • Составу основных элементов;
  • Материалу, из которых они изготовлены (это может быть, чугун, сталь, прочный пластик и т.д.);
  • Геометрическим размерам;
  • Техническим характеристикам;
  • Производительности;
  • Области применения;
  • Стоимости;
  • Компании производителю.

По конструктивному исполнению и используемому принципу создания давления в магистрали пневматические насосы подразделяются на следующие классы:

  • Мембранный;
  • Винтовой;
  • Бочковой;
  • Поршневой.

В каждой из конструкций заложен свой принцип создания необходимого давления.

Сфера применения

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Основными областями, в которых широко применяются пневматические насосы, считаются:

  • На строительных площадках для подачи к месту проведения монтажных работ различных жидких строительных смесей, растворов и лакокрасочных материалов.
  • В химической промышленности для организации непрерывной перекачки химически активных жидкостей, например, кисло, щелочей, различных стабилизаторов и суспензий. В нефтехимии с помощью пневматических насосов осуществляют очистку ёмкостей от остатков химически активных жидкостей.
  • В нефтяной и газовой промышленности для прокачки нефти и нефтепродуктов, в том числе на большие расстояния.
  • В горнодобывающей и угольной промышленности.
  • В сельском хозяйстве.
  • На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.
  • В медицине и фармацевтической промышленности для перекачивания лекарственных препаратов и медицинских жидкостей.
  • Пневматические насосы применяются для обработки поверхностей из различных материалов, например, во время травления верхнего медного слоя для электрических плат.
  • С помощью таких насосов производят высококачественное смешивание составляющих при производстве различных жидкостей, например, чернил, растворителей, клея и т.д.; В качестве сушильных агрегатов, например в судостроении.



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