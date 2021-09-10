Виды пневматических насосов и сфера их применения

Современные пневматические насосы обладают высокой производительностью и надёжностью. Они способны работать в самых тяжёлых производственных условиях, от открытой местности в различных климатических зонах до горных и шахтных разработок с повышенной запылённостью и влажностью.
Благодаря своей производительности пневматические насосы для перекачки жидкости получили широкое распространение.
Виды и характеристики пневматических насосов
Существующие пневматические насосы классифицируются по следующим основным показателям:
- Принципу действия;
- Конструктивному исполнению;
- Составу основных элементов;
- Материалу, из которых они изготовлены (это может быть, чугун, сталь, прочный пластик и т.д.);
- Геометрическим размерам;
- Техническим характеристикам;
- Производительности;
- Области применения;
- Стоимости;
- Компании производителю.
По конструктивному исполнению и используемому принципу создания давления в магистрали пневматические насосы подразделяются на следующие классы:
- Мембранный;
- Винтовой;
- Бочковой;
- Поршневой.
В каждой из конструкций заложен свой принцип создания необходимого давления.
Сфера применения
Основными областями, в которых широко применяются пневматические насосы, считаются:
- На строительных площадках для подачи к месту проведения монтажных работ различных жидких строительных смесей, растворов и лакокрасочных материалов.
- В химической промышленности для организации непрерывной перекачки химически активных жидкостей, например, кисло, щелочей, различных стабилизаторов и суспензий. В нефтехимии с помощью пневматических насосов осуществляют очистку ёмкостей от остатков химически активных жидкостей.
- В нефтяной и газовой промышленности для прокачки нефти и нефтепродуктов, в том числе на большие расстояния.
- В горнодобывающей и угольной промышленности.
- В сельском хозяйстве.
- На предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.
- В медицине и фармацевтической промышленности для перекачивания лекарственных препаратов и медицинских жидкостей.
- Пневматические насосы применяются для обработки поверхностей из различных материалов, например, во время травления верхнего медного слоя для электрических плат.
- С помощью таких насосов производят высококачественное смешивание составляющих при производстве различных жидкостей, например, чернил, растворителей, клея и т.д.; В качестве сушильных агрегатов, например в судостроении.