Как выбрать электрические теплые полы под плитку

Керамическая плитка, один из немногих отделочных материалов, укладку которого можно осуществить практически на любую поверхность. Одним из существенных недостатков этого материала является постоянно холодная лицевая часть. Устраняется этот недостаток очень просто – за счет укладки теплового пола под облицовку, так как керамика обладает хорошей теплопроводностью.

Система может быть как водяной, так и электрической. Предпочтение рекомендуется отдавать второму варианту, так как электрические теплые полы наиболее просты, удобны и безопасны в эксплуатации. Электрический теплый пол в Киеве по доступным ценам представлен на сайте компании https://skladpolov.com.ua/.

Разновидности электрических теплых полов

Промышленностью налажен массовый выпуск нескольких видов электрических теплых полов.

Каждый вид отличается своими достоинствами, имеет свои недостатки. Поэтому прежде чем делать выбор в пользу одной из систем, необходимо узнать все преимущества и недоставки каждого вида. Это позволит изначально сделать правильный выбор в зависимости от помещения, условий эксплуатации теплого пола.

Кабельные системы

Самый распространенный вид теплого электрического пола.

Из названия самой системы нетрудно предположить, что главным греющим элементом является кабель. Бюджетный вариант, с простой технологией монтажа, который можно выполнить своими силами. Особенность – после укладки кабеля выполняется поверхностная стяжка из цементно-песчаной смеси. Распространенная модификация – кабельные теплые полы резистивного тока. Могут состоять из одно- или двужильного кабеля.

Саморегулирующие теплые полы

Несколько отличаются от резистивных теплых полов, хотя принцип работы один и тот же.

Конструкция – два расположенных в одной оплетке параллельно друг другу провода. Между ними располагается полупроводник из полимерного материала, по которому и подается поперечный ток.

Термоматы

Просты в укладке, обладает высоким кпд, благодаря чему считаются одним из лучших вариантов.

Минусом является относительно высокая стоимость. Это уже готовая к эксплуатации система, которую требуется только уложить на поверхность и подключить к электричеству.

Теплые полы пленочного типа

Выпускаются в виде матов, толщина которых составляет не более 1 мм.

Это инфракрасные теплые полы, в которых в качестве нагревательного элемента используют карбоновые полосы, соединенные шинами из меди. Располагается эта конструкция между прослойками из полиэстера, способного по своим свойствам выдерживать воздействие высокой температуры.