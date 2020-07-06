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Какие бывают профили для гипсокартона и как их крепить

6 июля 2020

Этот материал является основой для каркаса из металла. Именно на него при помощи саморезов и прочих подобных элементов осуществляется крепление листов гипсокартона.

Благодаря этим материалам без проблем можно произвести обшивку в помещении. При этом конструкция поверхности и сложность могут быть самыми разнообразными. Широкий выбор профилей для гипсокартона в Херсоне предлагает строительный магазин https://herson.kub.in.ua/gipsokarton-i-profil/profil-dlja-gipsokartona/.

Также можно сменить уклон либо же уровень потолочной поверхности, сделать узоры на стене и потолке. По своей структуре профиль для крепления гипсокартона представляет рейку из стали с нанесением слоя цинка. Габариты этой рейки могут быть самыми разнообразными в зависимости от предназначения и особенностей изделия.

При применении профиля для гипсокартона имеется множество положительных качеств. Главными из них принято считать:

  • Устойчивость к возможным деформациям.
  • Простота монтажа и быстрота.
  • Приемлемая стоимость.
  • Продолжительность периода эксплуатации благодаря нанесённому слою цинка. Из-за этого изделие является максимально устойчивым к влиянию высокого показателя влажности.
  • Незначительная масса, что существенно упрощает проводимые манипуляции.

Разновидности материала

Стоит отметить,ч то весь профиль для крепления гипсокартона подразделяется на несколько основных категорий. Он может быть:

  • Стеновой с повышенными показателями прочности. Применяют его для возведения каркасных перегородочных конструкций.
  • Арочный обеспечивает закруглённую правильную форму.
  • Поверхностно-плоскостной необходим для монтажа листов на потолок и на стену.

Поверхностно-плоскостным называют оцинкованные рейки, маркировка которых CD либо же UD. По форме такие изделия стандартные. Их отличительной особенностью друг от друга могут быть габариты.

Рейки с маркировкой UD используются для контура потолочной поверхности, а профиль CD в них вставляется. Как итог, образуется своеобразная решётка на которую и монтируются листы.

Плоскостной профиль возможно применять лишь на ровной поверхности. А вот для создания арочных конструкций специалисты внесли в него небольшие коррективы, благодаря чему его возможно стало сгибать.

С этой целью в изделие предусмотрены отверстия и надрезы. Перегородочный профиль подразделяют на направляющий и опорный. Конструкция их является усиленной благодаря высоте и ширине.

В процессе выбора материала обязательно нужно учесть то, на какую именно поверхность он будет крепиться.



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