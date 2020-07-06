Какие бывают профили для гипсокартона и как их крепить

Этот материал является основой для каркаса из металла. Именно на него при помощи саморезов и прочих подобных элементов осуществляется крепление листов гипсокартона.
Благодаря этим материалам без проблем можно произвести обшивку в помещении. При этом конструкция поверхности и сложность могут быть самыми разнообразными. Широкий выбор профилей для гипсокартона в Херсоне предлагает строительный магазин https://herson.kub.in.ua/gipsokarton-i-profil/profil-dlja-gipsokartona/.
Также можно сменить уклон либо же уровень потолочной поверхности, сделать узоры на стене и потолке. По своей структуре профиль для крепления гипсокартона представляет рейку из стали с нанесением слоя цинка. Габариты этой рейки могут быть самыми разнообразными в зависимости от предназначения и особенностей изделия.
При применении профиля для гипсокартона имеется множество положительных качеств. Главными из них принято считать:
- Устойчивость к возможным деформациям.
- Простота монтажа и быстрота.
- Приемлемая стоимость.
- Продолжительность периода эксплуатации благодаря нанесённому слою цинка. Из-за этого изделие является максимально устойчивым к влиянию высокого показателя влажности.
- Незначительная масса, что существенно упрощает проводимые манипуляции.
Разновидности материала
Стоит отметить,ч то весь профиль для крепления гипсокартона подразделяется на несколько основных категорий. Он может быть:
- Стеновой с повышенными показателями прочности. Применяют его для возведения каркасных перегородочных конструкций.
- Арочный обеспечивает закруглённую правильную форму.
- Поверхностно-плоскостной необходим для монтажа листов на потолок и на стену.
Поверхностно-плоскостным называют оцинкованные рейки, маркировка которых CD либо же UD. По форме такие изделия стандартные. Их отличительной особенностью друг от друга могут быть габариты.
Рейки с маркировкой UD используются для контура потолочной поверхности, а профиль CD в них вставляется. Как итог, образуется своеобразная решётка на которую и монтируются листы.
Плоскостной профиль возможно применять лишь на ровной поверхности. А вот для создания арочных конструкций специалисты внесли в него небольшие коррективы, благодаря чему его возможно стало сгибать.
С этой целью в изделие предусмотрены отверстия и надрезы. Перегородочный профиль подразделяют на направляющий и опорный. Конструкция их является усиленной благодаря высоте и ширине.
В процессе выбора материала обязательно нужно учесть то, на какую именно поверхность он будет крепиться.