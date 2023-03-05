Как связать сидушку для стула крючком

Создание уникальных и красивых предметов для дома своими руками — это не только увлекательное занятие, но и отличный способ украсить свой дом.

Одним из таких предметов может быть сидушка для стула, связанная крючком. В этой статье мы рассмотрим, как может быть связана сидушка для стула крючком, а также коснемся выбора материала.

Выбор пряжи

Для вязания необходимо выбрать прочную и устойчивую к истиранию пряжу.

Хлопчатобумажная или льняная пряжа отлично подойдет для этой цели. Выберите пряжу толщиной 4-5 мм, чтобы накидка получилась достаточно плотной и прочной.

Вот несколько видов пряжи, которые можно использовать для вязания:

Хлопок. Идеально подходит для сидушек, так как она прочная и долговечная. Кроме того, она приятна на ощупь и не вызывает аллергии.

Шерсть. Мягкая и теплая, идеальна для использования в холодные времена года. С ее помощью можно связать более густую и теплую сидушку.

Акрил. Долговечен и легко моется. Акриловая пряжа доступна во многих цветах и толщинах, поэтому можно легко найти подходящую.

Лен. Пряжа имеет особенную текстуру, которая придает сидушке элегантный вид.

Расчет вязания

Для начала вам необходимо знать размеры накидки, которую вы хотите связать. Например, для связывания квадратной сидушки размером 40 см на 40 см, необходимо использовать крючок № 5-6 и пряжу толщиной не менее 200 метров на 100 грамм.

Для расчета количества петель используйте следующую формулу: количество петель = длина сидушки в см * количество столбцов в одном квадратном см * 2.

Для расчета количества пряжи используйте приблизительное значение, что на одну петлю требуется около 1 метра пряжи. Умножьте количество петель на 1 метр, чтобы получить общее количество пряжи, необходимое для вязания.

Как связать квадратную сидушку в технике плетения

Сделайте цепочку воздушных петель, количество которых равно стороне сидушки стула, плюс две петли для поворота.

Второй ряд начните с первой петли, надев крючок через нее, и вяжите столбик без накида (сбн) в каждую петлю первого ряда. Закончите ряд поворотной петлей.

Далее продолжайте вязать по схеме сбн, вставляя крючок в каждую петлю предыдущего ряда. Продолжайте до тех пор, пока не достигнете нужной высоты для сидушки.

Для закрытия пряжи свяжите ряд столбиков без накида в каждую петлю. Последняя петля должна быть вынесена наружу. Потяните нить, чтобы сжать центр сидушки и закрепить ее.

Помимо техники плетения, вы можете использовать другие, такие как "паучок" или "корзинка".

Эти узоры создают сложные текстуры, которые прекрасно подходят для создания украшений для дома.

Вязание — это интересный и творческий процесс, который может принести удовольствие и радость. Следуя этим советам, вы сможете связать сидушку для стула, которая станет не только декоративным элементом интерьера, но и практичной вещью для ежедневного использования.