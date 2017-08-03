Как установить рекламу на крыше

Реклама — один из самых эффективных способов продвижения товаров или услуг. Данный подход применяют практически все предприятия присутствующие на рынке.

Сегодня существует несколько видов рекламы, которую можно разделить на внешнюю и внутреннюю. Более детально ознакомиться с такими подходами можно по ссылке.

Виды рекламы

Использование крыши в качестве площадки для размещения рекламных конструкций применяется уже очень давно. Зачастую подобные конструкции размещаются на зданиях офисных центров, что позволяет привлечь клиентуру.

Сегодня на крыши устанавливают несколько видов рекламных систем:

Буквы. Зачастую они несут в себе название той или иной компании. Для привлечения внимания буквы дополняют специальной подсветкой, которую легко заметить в ночное время.

Щиты или плоскости. По форме они напоминают обычные баннеры, но крепятся уже непосредственно к основанию крыши. Их форма и размер может быть разной, что зависит от конкретного предназначения рекламы.

Видеоэкраны. Данные механизмы представляют собой специальные мониторы с множествами светодиодов. Это позволяет транслировать видео в реальном времени, что эффективно влияет на привлечение пользователей.

Алгоритм монтажа

Технологию установки рекламы на крыше можно разбить на несколько последовательных этапов:

Оценка состояния. В первую очередь проверяют качество крыши и ее технические характеристики. Таким образом, можно оценить ее несущую способность и подобрать оптимальный вес конструкции. Если кровля не может выдержать большие конструкции, тогда ее дополнительно укрепляют. В некоторых случаях монтаж в этом месте вовсе запрещается, так как этом может быть опасно для окружающих. Разработка макета. На данном этапе нужно подобрать стиль и тип рекламы. Также важно подобрать ее габариты и способ крепления к поверхности. Если конструкция предполагает использование подсветок, тогда нужно оценить возможность доставки электрических кабелей наверх здания. Согласование. Этот шаг выполняется в специальных государственных учреждениях, которые проверят всю документацию и выдадут соответствующие разрешения. Изготовление и монтаж Завершается весь процесс креплением рекламы на крыше. Для надежной фиксации изготавливают прочные металлические каркасы, способные противостоять ветровым нагрузкам. Вывески крепятся с помощью специальных анкеров или дюбелей. Иногда даже используют сварку, что позволяет получить высокую степень надежности.

Установка рекламы на крыше это сложная и ответственная задача, которую лучше доверять опытным специалистам.