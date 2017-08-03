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Как установить рекламу на крыше

3 августа 2017

Реклама — один из самых эффективных способов продвижения товаров или услуг. Данный подход применяют практически все предприятия присутствующие на рынке.

Как установить рекламу на крыше

Сегодня существует несколько видов рекламы, которую можно разделить на внешнюю и внутреннюю. Более детально ознакомиться с такими подходами можно по ссылке.

Виды рекламы

Использование крыши в качестве площадки для размещения рекламных конструкций применяется уже очень давно. Зачастую подобные конструкции размещаются на зданиях офисных центров, что позволяет привлечь клиентуру.

Сегодня на крыши устанавливают несколько видов рекламных систем:

  • Буквы. Зачастую они несут в себе название той или иной компании. Для привлечения внимания буквы дополняют специальной подсветкой, которую легко заметить в ночное время.
  • Щиты или плоскости. По форме они напоминают обычные баннеры, но крепятся уже непосредственно к основанию крыши. Их форма и размер может быть разной, что зависит от конкретного предназначения рекламы.
  • Видеоэкраны. Данные механизмы представляют собой специальные мониторы с множествами светодиодов. Это позволяет транслировать видео в реальном времени, что эффективно влияет на привлечение пользователей.

Как установить рекламу на крыше

Алгоритм монтажа

Технологию установки рекламы на крыше можно разбить на несколько последовательных этапов:

  1. Оценка состояния. В первую очередь проверяют качество крыши и ее технические характеристики. Таким образом, можно оценить ее несущую способность и подобрать оптимальный вес конструкции. Если кровля не может выдержать большие конструкции, тогда ее дополнительно укрепляют. В некоторых случаях монтаж в этом месте вовсе запрещается, так как этом может быть опасно для окружающих.
  2. Разработка макета. На данном этапе нужно подобрать стиль и тип рекламы. Также важно подобрать ее габариты и способ крепления к поверхности. Если конструкция предполагает использование подсветок, тогда нужно оценить возможность доставки электрических кабелей наверх здания.
  3. Согласование. Этот шаг выполняется в специальных государственных учреждениях, которые проверят всю документацию и выдадут соответствующие разрешения.
  4. Изготовление и монтаж Завершается весь процесс креплением рекламы на крыше. Для надежной фиксации изготавливают прочные металлические каркасы, способные противостоять ветровым нагрузкам. Вывески крепятся с помощью специальных анкеров или дюбелей. Иногда даже используют сварку, что позволяет получить высокую степень надежности.

Установка рекламы на крыше это сложная и ответственная задача, которую лучше доверять опытным специалистам.



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