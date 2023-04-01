Воздушный транспорт нуждается не только в топливе, но и в электричестве. Ведь просто так не поднять самолет со стоянки, нужно завести двигатели. Существуют установки, задача которых подать электрическую энергию в случаях, когда аэро транспорт проходит обслуживание на земле.

Если при обслуживании наземном нужно осуществить буксировку или от электричества привести в движение двигатели на помощь приходит движущаяся машина АПА – 5Д, ознакомиться подробнее с которой поможет ссылка.

Описание

Чтобы смонтировать огромный агрегат, требуется соответствующая машина.

Для этого был выбран УРАЛ. На ходовой части грузовика размещен особый кузов, куда установлен АПА — 5Д.

Составляющие электроагрегата

Усиленная установка.

Электрогенератор.

Аккумуляторы.

Блок, где размещено электрическое оборудование.

Несколько трансформаторов.

Пульты дистанционного управления.

Машинные электрические преобразователи.

Несколько комплектов выпрямителей.

Основа Урала оснащена специальными стрелами.

Приводя агрегат в работу стрелы раздвигаются и подают кабели просто в самолет. Далее в работу вступает генератор. Этот агрегат отвечает за подачу тока (постоянный, переменный), а статическое электромагнитное устройство регулирует напряжение (повышает или понижает).

Задача охлаждения лежит на специальных мощных вентиляторах, которые размещены тут же — в фургоне тяжеловоза.

Стабилизатор тщательно следит за частотой. Машина имеет в комплекте кабели тока с разъемами требуемыми для того, чтобы подсоединить к штекерам воздушной машины. Кабина водителя удобная, широкая и просторная.

Оснащена всем, что нужно для удобства водителя — поручнями, зеркалами, подножками, полка над кабиной, переднее и заднее буксировочное оборудование.

Салон также оборудован специальной техникой, требуемой для приведения в рабочее состояние АПА — 5Д. Здесь имеются специальная панель, где размещены все рычаги управления. Во время работы УРАЛ подъезжает вплотную к самолету, чтобы контролировать безопасную подачу тока и соблюдать все требования правил техники безопасности.

Характеристики