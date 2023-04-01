Аэродромный передвижной агрегат АПА-5Д — описание и характеристики
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Аэродромный передвижной агрегат АПА-5Д — описание и характеристики

1 апреля 2023

Воздушный транспорт нуждается не только в топливе, но и в электричестве. Ведь просто так не поднять самолет со стоянки, нужно завести двигатели. Существуют установки, задача которых подать электрическую энергию в случаях, когда аэро транспорт проходит обслуживание на земле.

Если при обслуживании наземном нужно осуществить буксировку или от электричества привести в движение двигатели на помощь приходит движущаяся машина АПА – 5Д, ознакомиться подробнее с которой поможет ссылка.

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Описание

Чтобы смонтировать огромный агрегат, требуется соответствующая машина.

Для этого был выбран УРАЛ. На ходовой части грузовика размещен особый кузов, куда установлен АПА — 5Д.

Составляющие электроагрегата

  • Усиленная установка.
  • Электрогенератор.
  • Аккумуляторы.
  • Блок, где размещено электрическое оборудование.
  • Несколько трансформаторов.
  • Пульты дистанционного управления.
  • Машинные электрические преобразователи.
  • Несколько комплектов выпрямителей.

Основа Урала оснащена специальными стрелами.

Приводя агрегат в работу стрелы раздвигаются и подают кабели просто в самолет. Далее в работу вступает генератор. Этот агрегат отвечает за подачу тока (постоянный, переменный), а статическое электромагнитное устройство регулирует напряжение (повышает или понижает).

Задача охлаждения лежит на специальных мощных вентиляторах, которые размещены тут же — в фургоне тяжеловоза.

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Стабилизатор тщательно следит за частотой. Машина имеет в комплекте кабели тока с разъемами требуемыми для того, чтобы подсоединить к штекерам воздушной машины. Кабина водителя удобная, широкая и просторная.

Оснащена всем, что нужно для удобства водителя — поручнями, зеркалами, подножками, полка над кабиной, переднее и заднее буксировочное оборудование.

Салон также оборудован специальной техникой, требуемой для приведения в рабочее состояние АПА — 5Д. Здесь имеются специальная панель, где размещены все рычаги управления. Во время работы УРАЛ подъезжает вплотную к самолету, чтобы контролировать безопасную подачу тока и соблюдать все требования правил техники безопасности.

Характеристики

  • Руль водителя расположен с левой стороны.
  • Кабина имеет две двери.
  • Несущая система рамная.
  • Блок чугунный.
  • Дизельное питание.
  • Система отвода тепла жидкостная.
  • Полноприводная трансмиссия.
  • Барабанная тормозная система.
  • Напряжение сети борта до 25 Ватт.
  • Машина оснащена стальными дисками производства России.



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