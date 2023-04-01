Воздушный транспорт нуждается не только в топливе, но и в электричестве. Ведь просто так не поднять самолет со стоянки, нужно завести двигатели. Существуют установки, задача которых подать электрическую энергию в случаях, когда аэро транспорт проходит обслуживание на земле.
Если при обслуживании наземном нужно осуществить буксировку или от электричества привести в движение двигатели на помощь приходит движущаяся машина АПА – 5Д, ознакомиться подробнее с которой поможет ссылка.
Описание
Чтобы смонтировать огромный агрегат, требуется соответствующая машина.
Для этого был выбран УРАЛ. На ходовой части грузовика размещен особый кузов, куда установлен АПА — 5Д.
Составляющие электроагрегата
- Усиленная установка.
- Электрогенератор.
- Аккумуляторы.
- Блок, где размещено электрическое оборудование.
- Несколько трансформаторов.
- Пульты дистанционного управления.
- Машинные электрические преобразователи.
- Несколько комплектов выпрямителей.
Основа Урала оснащена специальными стрелами.
Приводя агрегат в работу стрелы раздвигаются и подают кабели просто в самолет. Далее в работу вступает генератор. Этот агрегат отвечает за подачу тока (постоянный, переменный), а статическое электромагнитное устройство регулирует напряжение (повышает или понижает).
Задача охлаждения лежит на специальных мощных вентиляторах, которые размещены тут же — в фургоне тяжеловоза.
Стабилизатор тщательно следит за частотой. Машина имеет в комплекте кабели тока с разъемами требуемыми для того, чтобы подсоединить к штекерам воздушной машины. Кабина водителя удобная, широкая и просторная.
Оснащена всем, что нужно для удобства водителя — поручнями, зеркалами, подножками, полка над кабиной, переднее и заднее буксировочное оборудование.
Салон также оборудован специальной техникой, требуемой для приведения в рабочее состояние АПА — 5Д. Здесь имеются специальная панель, где размещены все рычаги управления. Во время работы УРАЛ подъезжает вплотную к самолету, чтобы контролировать безопасную подачу тока и соблюдать все требования правил техники безопасности.
Характеристики
- Руль водителя расположен с левой стороны.
- Кабина имеет две двери.
- Несущая система рамная.
- Блок чугунный.
- Дизельное питание.
- Система отвода тепла жидкостная.
- Полноприводная трансмиссия.
- Барабанная тормозная система.
- Напряжение сети борта до 25 Ватт.
- Машина оснащена стальными дисками производства России.