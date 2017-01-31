Как делать депиляцию?

Депиляция – удаление волос с поверхности кожи. Под депиляцией подразумевается удаление волос, прежде всего с рук, ног и зоны бикини. Если выполнять процедуру для ног относительно просто в домашних условиях, то качественно осуществить тоже самое для других зон у себя дома не представляется возможным.

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Шугаринг – преимущества и недостатки

Одним из наиболее распространённых видов депиляции сегодня является шугаринг. Сама процедура выполнятся при помощи специализированной пасты. Её можно приобрести в салоне, а можно и сделать самостоятельно.

Ведь она представляет собой не что иное, как тёплую карамель, которая наносится на кожу, и обволакивает волос. После этого его уже невозможно освободить. Резким движением он удаляется.

Ниже представлены положительные аспекты шугаринга:

возможность выполнения у себя дома;

не требуется какая-то особенная квалификация;

практически не раздражает кожу.

Среди отрицательных сторон можно отметить боль. Действительно, она присутствует. Хотя специалист может свести её к незначительному дискомфорту. Однако шугаринг позволяет добиться положительного эффекта максимум на месяц.

Если Вы планируете избавиться от волос в принципе, имеет смысл обратить внимание на фото депиляцию.

Принципы проведения и возможные риски

Суть процедуры заключается в том, что лазерный луч проникает сквозь верхние слои кожи и разогревает волосяной фолликул. Осуществляется это так быстро, что человек ничего не чувствует (если процедура выполняется правильно).

Разогревание получается эффективным, если волос тёмный. Для светлых волос в последующем может потребоваться закрепляющая процедура. Однако этот вид депиляции считается наиболее эффективным.

Он удаляет волосы полностью. Их рост прекращается, так как разрушается сам волосяной фолликул. Лишь через 15-20 лет в зоне, где были удалены волосы, может возникнуть небольшой пушок.

Это связано с естественной способностью человеческого организма к регенерации.

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