Как создают продающие анимированные видеоролики

Для того, чтобы продвигать свой товар или услугу, компании прибегают к различным методам. Один из них — создание анимаций. Что это такое, в чем особенности и как они создаются, рассмотрим в тексте ниже. Сегодня видеоролик заказать можно у опытных специалистов компании Videosfera.

Что такое анимация и ее основные критерии

Анимация — это некий короткий ролик, созданный на основании графических изображений.

Каждый кадр прорисовывается отдельно и выстраивается в цепочку конкретной сюжетной линии. Концепция бывает разной и в роли главного героя или нескольких могут быть как живые существа, так и не одушевлённые предметы.

Идея ролика тоже можно быть совершенно разной. Анимация является популярным и действенным способом донести необходимую информацию и презентовать за несколько секунд свой продукт или услугу.

Все персонажи — нарисованы и выдуманы автором.

Используется для рекламирования на ТВ или в соцсетях, на информационных сайтах и иных площадках , позволяющих размещать визуальный контент. Анимация может быть применена в презентациях на семинарах или конференциях, в бизнес-проектах и докладах.

Самая главная особенность анимационных роликов — отсутствие каких-то рамок или границ для его создания, в них могут разговаривать предметы или летать живые существа.

Как создаётся анимационный ролик

Для создания анимации необходимо наличие специальных графических программ.

Для того чтобы создать ролик необходимо, чтобы была установлена специализированная программа. Наиболее популярной является Adobe Flash. Хорошим аналогом будет Toon Boom Studio.

Помимо этого есть программы, которые создают необходимые эффекты и композиции, например After Effects.

Если говорить про этапы, то создание анимации будет иметь следующие шаги:

Идея и концепция — это то, что необходимо делать в первую очередь. Здесь же придумывается сюжет ролика и его главный смысл.

После того, как идея ясна, прописывается сценарий. Он представляет собой текстовый формат всех прописанных действий и фраз героев, если они есть по сюжету. Текст рекомендуется прописывать в формате AIDA, потому что ролик имеет продающий подтекст...

Прорисовка картинок и иллюстраций главных героев. После их прорисовки создаётся фон и прочие детали. Здесь же продумывается стилистка, которая соприкасается с корпоративным стилем и имиджем компании.

Кадрирование — это создание специфического комикса, поэтапных действий, следующих один за другим. На основании раскадровки формируется презентация в виде слайдов.

После создания визуального аспекта, создаётся аудиальный. Здесь голос диктора описывает все что происходит в ролике и рассказывает про уникальность услуги.

Анимация и монтаж в специализированных программах позволяют собрать все картинки, звуки и эффекты воедино. Здесь же добавляются дополнительные звуковые и моушен-эффекты, чтобы продукт был более продаваемым.

Заключительный этап — это использование анимации и получение обратной связи от зрителей и потенциальных покупателей, потребителей услуг.

Создание анимации — комплексная работа, которую желательно проводить с участием опытных специалистов: копирайтеров, маркетологов и непосредственно человека, способного смонтировать качественный анимированный ролик.