На Кировоградщине в комнате, где находился президент «Ингульца», произошел взрыв. Один человек погиб

Взрыв произошел в поселке Петрово, в Кировоградской области. Об этом Общественному рассказала журналистка Оксана Лищенюк. < / p>

« сегодня (20 апреля — ред.) у меня на телефоне был пропущен звонок от Александра Поворознюка. Я перезвонила ему около 21 часа. Он сказал мне, что в комнате, где он находился, взорвалась граната. Есть пострадавший, ему оторвало руку и ногу, сейчас он находится в больнице. Есть еще один пострадавший, но врач на месте, поэтому не знаю в каком он состоянии», — рассказала журналистка.

Спикер полиции области Виталина Бевзенко информацию о взрыве подтвердили.

«В результате взрыва травмировался один человек. По предварительным данным, между людьми, находившимися в помещении, конфликтов не происходило. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители».

В комментарии сайту Ua.tribuna.com Александр Поворознюк тоже подтвердил взрыв, заявив, что не знает деталей.< / p>

«не знаю, было ли это покушение, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем».

Обновлено. Футбол News сообщает, что при взрыве гранаты в помещении были три человека, включая Поворознюком. Один из них погиб.

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Президент клуба Александр Поворознюк дал комментарий каналу «Футбол», в котором сообщил, что гранату взорвал один из присутствующих в помещении."все нормально. Нет, я не в больнице. Ни с чем не связываю, не могу понять, как это случилось. Не знаю, как я выжил. Когда ты сидишь, говоришь, просто улыбаемся все, а тут чудак просто бросает гранату на стол. Просто не понимаю, как я выжил. Меня накрывает столом и иконами — вот это меня и спасло".

При этом впоследствии Поворознюк отметил в комментарии Общественному, что гранату принес его друг. По его словам, он положил ее на стол, а затем положил в карман, после чего она взорвалась.

«Я заехал к друзьям, мы часто встречались, то в нарды играли, то просто общались. Мы сидели разговаривали, шутили, рассказывали анекдоты. Вдруг один из моих друзей достал и положил на стол боевую гранату. Потом забрал ее и положил себе в карман и она взорвалась. Меня накрыло столом. На меня со стены упали иконы, меня присыпало. Я не помню, как меня вытащили на улицу. Не знаю, как выжил. Сразу вызвали полицию и скорую помощь».что известно 50-летний Александр Поворознюк-генеральный директор ООО « Агрофирма Пятихатская „и президент ФК“Ингулец»."Ингулец" -дебютант украинской Премьер-лиги по футболу, клуб был основан в 2013 году.