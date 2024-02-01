Как сейчас заказать товары с Айхерб в Россию

Сайт многобрендового онлайн-магазина из США iherb в России заблокирован вместе с мобильными приложениями. Прямая доставка также остановлена 2022 года. Смотреть сайт можно через расширения VPN, а доставлять заказанные товары с помощью служб доставки, перевозящих грузы из Северной Америки.

Основными и проверенными перевозчиками-посредниками являются Боксберри и СДЕК. Важно не хвататься за услуги незнакомых компаний с дешевой доставкой, которые могут оказаться мошенниками. Много полезной информации о товарах с iHERB можно узнать в блоге herbalsale.by.

Как заказывать

Основная сложность – заказать на iherb, провести оплату на сам сайт сервиса, после чего уже передавать оплаченный заказ для транспортировки выбранному посреднику.

Весь главный нюанс – нужно иметь не российскую карту для оплаты.

Для этого подойдут виртуальные карты, типа Виза Virtual или Prepaid. Такие карты Visa реализует онлайн например, сервис Wanttopay.

Следующий шаг – необходима смена своего адреса IP по соответствующему перечню билинг адресов.

Еще не менее важно – указать адрес доставки в США.

Если еще такого адреса нет из опыта, многие пользуются сервисом pochtoy.com.

Пользоваться виртуальной картой от Wanttopay легко, просто необходима регистрация с данными, после чего каждый раз понадобится только обновление данных по виртуальной карте перед оплатой. Важно, что на этом сервисе по виртуальным картам гарантируется возврат денег на тот случай, когда не будет срабатывания карты с привязкой на ваш сервис.

Регистрация адреса США

Для этого используются многие сервисы, в том числе Pochtoy.com.

Адрес, который сервисы дают – из безналогового штата Делавэр. На этот адрес доставится заказанная посылка, откуда посредник отправит ее в Россию.

Для получения адреса нужно заполнить форму с именем и фамилией, и электронным адресом.

Фамилия – по паспорту, по ней придется получать посылку из Америки.

После этого вам предоставится полный адрес индексом и телефоном.

Заказ на сайте

Адрес сайта Айхерб для заказов обычный. Но настройки региона магазина, где покупается продукция, должны быть для США.

Настройки выполняются в верхней части панели сайта Айхерб.

Дальше указывается полный полученный адрес, валюта оплаты – доллар США. Дальше вводятся данные виртуальной карты. Ее нужно привязывать только на момент оплаты. По индексу считается стоимость доставки. После этого оплачивается товар и доставка.

После оплаты вы получите номер заказа. Его нужно отправить на сервис Pochtoy.com для отслеживания посылки.

Там же пополнить баланс для оплаты доставки в Россию. И ждать товар.