Что нужно знать для создания сайта

Сегодня основным источником большинства информации становится интернет, что привело к огромной популярности различных сайтов. Такие продукты позволяют не только узнавать что-то, но и организовывать свой бизнес.

Перед тем, как создать сайт в Алматы, следует подобрать качественного исполнителя. Это даст возможность в будущем не только легко расширять приложение, но и сделает его гибким и настраиваемым.

Создаем простой сайт

Сооружение подобных приложений является написанием определенного программного кода. Для создания элементарного статического сайта вам понадобится изучить 2 основные технологии:

Язык разметки Html. С его помощью можно создать правильную структуру сайта, включающую не только расположение элементов, но и значимость каждого из них.

CSS. Данная технология представляет собой каскадный язык стилей. Используется он только в паре с html, позволяя придавать вашему сайту красивый внешний вид.

Эти две технологии не являются полноценными языками программирования, так как позволяют создавать только картинку. С их помощью можно писать статические сайты из нескольких страничек с определенной информацией.

Добавляем динамику

Если же вы хотите, чтобы сайт не только красиво смотрелся, но и умел взаимодействовать с пользователем, вам нужно изучить несколько полноценных технологий:

Серверные языки программирования, позволяющие осуществлять обработку полученных от пользователя данных и на их основе формировать ответ. К самым популярным технологиям современности можно отнести PHP, Phyton и т.д. Java Script является также скриптовым языком, работающим на стороне клиента. С его помощью добавляют интерактивность к сайту (всплывающие окна, фотогалереи и т.д.). Следует отметить, что сегодня его также можно использовать и на сервере. SQL язык запросов к базам данных. Он позволяет осуществлять вставку, изменение и удаление информации из подобных хранилищ. Сегодня одной из самых популярных технологий, используемой с ранее указанными языками является MySQL, которая распространяется под свободной лицензией.

Существует возможность создавать сайты и на основе специальных систем управления контентом (CMS), но они также написаны на одном из языков программирования. Поэтому для создания качественных сайтов следует изучать указанные технологии и постоянно совершенствовать свои навыки.