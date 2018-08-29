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Как настроить контекстную рекламу в Яндексе

29 августа 2018

В последнее время многие предприниматели переводят свой бизнес во всемирную сеть. Преимуществ у торговли в Интернете огромное количество, но правила здесь действуют такие же, как и в реальном мире. Без качественной рекламы большого количества клиентов не привлечь.

Яндекс директ

Заказать настройку и ведение контекстной рекламы в Яндексе можно доверить специалистам, которых можно найти на сайте https://ivit.pro/internet-marketing/kontekstnaya-reklama/. Если же вы начинающий бизнесмен и не располагаете свободными средствами, то контекстную рекламную кампанию можно начать и самостоятельно.

С чего начать

Если у вас есть собственный сайт, то вы можете выбрать несколько способов его продвижения. Самым доступным с финансовой точки зрения является контекстная реклама. Ее можно настроить в большинстве из существующих поисковых сервисов.

Поскольку одним из наиболее популярных поисковиков является Яндекс, то рассмотри подробнее процесс настройки на его примере:

  1. Начать нужно с создания аккаунта в Яндексе. После этого станет доступна возможность создания рекламного кабинета в Директе.
  2. Чтобы разместить собственное объявление, необходимо нажать соответствующую кнопку в своем аккаунте. После этого вы попадете на страницу, где от вас потребуется указать свою принадлежность к определенной стране и выбрать формат будущей рекламы.
  3. Настройка параметров является наиболее ответственным моментом во время настройки контекстной рекламы. В специальной форме нужно указать название компании, собственное имя, дату запуска кампании и предпочтительный способ получения уведомлений.
  4. Выбору стратегии и корректировке ставок нужно уделить особе внимание. Контекстная реклама отличается от других видов объявлений тем, что заказчик платит не за время показа, а за количество кликов по ссылке. То есть, оплачивается каждый заинтересованный пользователь сети, перешедший на сайт.

Как настроить контекстную рекламу в Яндексе

Дальнейшие шаги не вызовут большой сложности. Просто заполняйте открывающиеся формы. Но прежде чем начать процедуру настройки рекламы, стоит продумать, какие именно ключевые слова вы укажите в параметрах своей рекламы.

Как привлечь клиентов

Справиться с настройкой контекстной рекламы сможет большинство пользователей сети. Но для того, чтобы она была успешной, нужно соблюсти два основных правила:

  • текст объявления должен быть правильно составлен. Несколько строчек вашей рекламы должны быть максимально красноречивыми. Ваше предложение должно быть привлекательным. Клиент должен понимать, что оно ограничено во времени. Заканчивается объявление призывом к действию;
  • обязательно включайте в текст объявления ключевые фразы, которые отвечают направленности вашего бизнеса.

Настройка рекламы в Яндекс Директе не является слишком сложным процессом, но для этого все нужно обладать некоторыми навыками и знаниями. Более подробно разобраться в этом поможет видео.



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