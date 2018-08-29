Как настроить контекстную рекламу в Яндексе

В последнее время многие предприниматели переводят свой бизнес во всемирную сеть. Преимуществ у торговли в Интернете огромное количество, но правила здесь действуют такие же, как и в реальном мире. Без качественной рекламы большого количества клиентов не привлечь.

Заказать настройку и ведение контекстной рекламы в Яндексе можно доверить специалистам, которых можно найти на сайте https://ivit.pro/internet-marketing/kontekstnaya-reklama/. Если же вы начинающий бизнесмен и не располагаете свободными средствами, то контекстную рекламную кампанию можно начать и самостоятельно.

С чего начать

Если у вас есть собственный сайт, то вы можете выбрать несколько способов его продвижения. Самым доступным с финансовой точки зрения является контекстная реклама. Ее можно настроить в большинстве из существующих поисковых сервисов.

Поскольку одним из наиболее популярных поисковиков является Яндекс, то рассмотри подробнее процесс настройки на его примере:

Начать нужно с создания аккаунта в Яндексе. После этого станет доступна возможность создания рекламного кабинета в Директе. Чтобы разместить собственное объявление, необходимо нажать соответствующую кнопку в своем аккаунте. После этого вы попадете на страницу, где от вас потребуется указать свою принадлежность к определенной стране и выбрать формат будущей рекламы. Настройка параметров является наиболее ответственным моментом во время настройки контекстной рекламы. В специальной форме нужно указать название компании, собственное имя, дату запуска кампании и предпочтительный способ получения уведомлений. Выбору стратегии и корректировке ставок нужно уделить особе внимание. Контекстная реклама отличается от других видов объявлений тем, что заказчик платит не за время показа, а за количество кликов по ссылке. То есть, оплачивается каждый заинтересованный пользователь сети, перешедший на сайт.

Дальнейшие шаги не вызовут большой сложности. Просто заполняйте открывающиеся формы. Но прежде чем начать процедуру настройки рекламы, стоит продумать, какие именно ключевые слова вы укажите в параметрах своей рекламы.

Как привлечь клиентов

Справиться с настройкой контекстной рекламы сможет большинство пользователей сети. Но для того, чтобы она была успешной, нужно соблюсти два основных правила:

текст объявления должен быть правильно составлен. Несколько строчек вашей рекламы должны быть максимально красноречивыми. Ваше предложение должно быть привлекательным. Клиент должен понимать, что оно ограничено во времени. Заканчивается объявление призывом к действию;

обязательно включайте в текст объявления ключевые фразы, которые отвечают направленности вашего бизнеса.

Настройка рекламы в Яндекс Директе не является слишком сложным процессом, но для этого все нужно обладать некоторыми навыками и знаниями. Более подробно разобраться в этом поможет видео.