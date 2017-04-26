Как сделать световой короб своими руками

Реклама это один из самых простых способов привлечь клиента. Одним из самых простых способов решить такую задачу является установка светового короба.

Конструкции данного типа совмещают в себе несколько материалов, которые образуют в собранном виде объемную конструкцию. Изготовление световых коробов может проводиться по различным методикам, но при этом важно сделать конструкцию пожаробезопасной.

Запасаемся всем необходимым

Лайтбокс представляет собой короб, внутри которого располагаются осветительные приборы. Снаружи конструкция покрывается декоративными надписями или отличительными знаками, которые позволяют идентифицировать предприятие или бренд. Для сооружения светового короба вам понадобится приобрести:

Специальную пленку Oracal нужного вам размера. Также вам понадобится монтажная пленка.

Алюминиевый профиль, позволяющий сформировать каркас короба.

Крепежные элементы (уголки, саморезы и т.д.).

Осветительные приборы, в качестве которых может выступать, как люминесцентная лампа, так и светодиодная лента.

Электрические кабеля и все изделия, позволяющие произвести подключение подобной системы к источнику энергии.

Оргстекло. Цвет и размер этой конструкции можно подобрать в зависимости от необходимого вам дизайна.

Алгоритм сборки

Конструирование светового короба выполняется в несколько простых шагов:

Формирование букв. Сделать это можно в специальных программах, где очень просто подобрать не только их цвет, но сам шрифт. После этого нужно с помощью плоттера нужно нарезать изображение, которое уже нанесено на пленку. При этом важно защитить его с помощью монтажной пленки. Обустройство каркаса. Данный процесс предполагает сооружение короба из алюминиевого профиля. Для фиксации отдельных направляющих желательно использовать специальные металлические уголки. Внутренние стенки можно закрыть с помощью листов ПВХ. Подключение освещения. Этот процесс предполагает крепление ламп или светодиодов внутри короба. Для этого применяются определенные виды крепежных систем. Внешнее декорирование. Во время данного процесса лайтбокс защищают оргстеклом, на котором уже нанесены буквенные символы.

Существуют и другие типы световых коробов, решающих конкретные задачи. Если же вам нужна качественная конструкция, тогда доверьте ее сооружение опытным специалистам.