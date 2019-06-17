Для чего нужна онлайн касса

Онлайн касса представляет собой комплекс по формированию, обработке и передаче данных о совершенных операциях на фискальном регистраторе.

В торговой деятельности применение онлайн касс регламентируется на законодательном уровне, для информирования налогового органа о товарообороте. Более подробную информацию о ккм и других методах автоматизации бизнеса вы сможете найти на сайте компании К.О.Т.

Принцип работы устройства

Онлайн касса представляет собой фискальный регистратор и программное обеспечение, применение которого позволяет синхронизировать данные с контролирующим органом налогового надзора, а также создание и печать QR кода проведенной операции.

В связи с последними изменениями в налоговом кодексе, применение онлайн касс обязательно для всех видов торговых предприятий по предоставлению услуг, реализации товаров, независимо от их специализации и форм.

На протяжении рабочей смены, во время реализации услуг и товаров, происходит обмен данными с контролирующим органом, после чего формируется фискальный документ с информацией о регистрации продажи.

Работа оборудования требует постоянного подключения к сети интернет, однако предусмотрена деятельность и в автономном режиме до 3-х суток. После успешного подключения к серверу происходит выгрузка данных, накопленных за время отсутствия соединения.

Сопутствующее техническое оснащение

Онлайн кассу можно приобрести в полном комплекте, готовую к работе, а также модернизировать имеющееся оборудование.

Техническое оснащение системы онлайн кассы подразумевает подключение к фискальному регистратору, серверу сбора и обработки данных. Обязательным условием непрерывной работы устройства является обеспечение бесперебойного питания.

Для торговой точки, где применяется онлайн касса, требуется регистрация фискального оборудования в налоговых органах, а также приобретение электронного ключа.

Ключ для онлайн кассы имеет определенный срок, до окончания действия электронного утилита требуется заказ и выгрузка на сервер нового. В противном случае, предприятие может получить штрафные санкции.

Как правило, торговые организации, использующие онлайн кассы, заключают договоры с обслуживающими фирмами.

Наличие онлайн кассы позволяет осуществлять сбор, обработку и хранение данных о ведении торговой деятельности.

Ведение бухгалтерской периодической отчетности становится гораздо проще и быстрее, если предприятие использует онлайн кассы.