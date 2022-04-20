Особенности проведения интерьерной съемки гостиницы с подстветкой

Интерьерные съемки гостиничных интерьеров нужны владельцам бизнеса для его эффективного продвижения – рекламы номеров и привлечения постоянного потока клиентов.

Высококачественные информативные фотографии намного быстрее привлекут клиентов, чем тусклые с плохим разрешением и качеством, которые вызовут только отторжение.

Но профессионалы обеспечивают не только качество. При проведении интерьерной съемки гостиницы с подстветкой необходимо умело подать объект, выбрать правильный ракурс и освещение.

Факторы для успешной съемки интерьера гостиницы

Главное – интерьерную съемку вести намного труднее, чем например, архитектурную.

И те факторы, которые обязательно помогают, здесь могут мешать.

Ракурс и освещение

Играет роль ограничение пространства и неравномерность освещения.

Вдобавок, приходится снимать обязательные перспективы, в которых свет от окна только мешает, и бъет в камеру.

Принято выбирать ракурсы, когда естественное освещение падает на объект. Но в номере гостиницы нужно снимать с нескольких сторон, в том числе и в сторону окна.

Это нужно для того, чтобы снять отдельные части мебели рядом с окном, и вдобавок само окно со шторами

Приходится выбирать касательные углы относительно окна.

Широкие углы и прямые линии

Расстояния очень малы, особенно в ванной, придется выбирать широкоугольные объективы, и подбирать фокусное расстояние.

При малых расстояниях и широких углах нужно избежать искажения вертикальных линий по краям.

Боковая перспектива

Для каждого кадра выбирать ракурс без боковых ближних предметов, влезающих в углы кадра крупным планом. То же касается и подсветок.

Иногда придется убирать или передвигать мебель.

Дополнительное освещение с подсветкой

Все предыдущие факторы убеждают, что обязательно нужна направленная подсветка. И выбирать позиции нужно так, чтобы освещение было равномерным по кадру, и не было сильных засветок в отдельных углах. А темные углы, наоборот, нужно подсвечивать.

Даже с подсветкой, нужно включать все имеющиеся источники освещения в номере для более сбалансированного освещения.

С этой же целью для искусственной подсветки нужно использовать разноплановые источники одновременно с нескольких сторон.

Кроме этого, если большое окно, время съемки нужно выбрать ранним утром и под конец дня.

Для подсветки используются несколько импульсных источников – вспышек.

Они направляются вдоль оси объектива, и лучше это делать со всех сторон – как по бокам, так и сверху. Тогда свет будет равномерным и глубоким, хорошо прорисовывать предметы.

Импульсные источники самые предпочтительные, чтобы выровнять их яркость с дневным освещением. Для выравнивания яркости подсветок и дневного света придется выбирать и время съемки.

Для получения сбалансированной подсветки придется экспериментировать, добавляя и убирая число импульсных вспышек.

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