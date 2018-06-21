Как сделать сайт-визитку самому

Билл Гейтс говорил: «Если вашего бизнеса нет в Интернете, значит, вас нет в бизнесе». Это также актуально и сегодня, ибо практически каждый уважающий себя предприниматель имеет собственный сайт, а 70% процентов покупателей перед использованием услуг или покупкой товара интересуются о предоставляющей им компании в сети. Поэтому иметь условную сайт-визитку сейчас должны и частные лица, и организации, которые замешаны в бизнесе и не только.

Если вы не решили, будете пользоваться услугами веб-программистов, или создадите сайт самостоятельно, вам помогут тут. О преимуществах самостоятельного создания сайта и требованиях для этого описано ниже.

Как сделать собственный сайт-визитку

Сайт-визитка – это небольшой, несложный в создании сайт, целью которого является представление частного лица, организации или компании, а именно их услуг или товара. Как правило, такого рода портал содержит небольшое количество веб-страниц, иногда даже только одну.

Конечно, для создания сайта-визитки можно пользоваться услугами веб-программистов за небольшую плату, но это будет иметь такие неприятные последствия как отсутствие уникальности дизайна, хорошо написанных текстов.

Даже если доплатить больше, вы просто не будете знать, как устроен ваш портал, чем будет пользоваться разработчик сайта. Для того, чтобы сэкономить время и не иметь дел с незнакомыми для вас специалистами, лучше сделать его самому. Для этого есть ряд конструкторов, которые предназначены для этого:

uKit;

Wix;

uCoz.

Что должна содержать сайт-визитка

Главной целью сайта-визитки, как и указывалось выше, является представление, поэтому в нем должна содержаться короткая информация, собственно, о компании или лице: название или имя, род деятельности и контактные данные — номер телефона, электронная почта, социальные сети и так далее.

Для того, чтобы сайт выглядел достойно и возможный покупатель чувствовал себя комфортно, необходимо усердно заняться дизайном. Поставьте слайды картинок, возле которых, например, будет текст, повествующий о ваших услугах. Вместо картинок рискните вставить собственное видео. Все это поможет вникнуть пользователю в первые секунды пребывания на вашем сайте.

Очень важно расположить описание вашей компании. В нем лучше всего привести какие-то цифры: количество клиентов, время деятельности, некоторые факты и тому подобное. При наличии каких-то сертификатов, наград или достижений стоит разместить копии напоказ — это завоюет доверие клиента.

Кроме этого, чтобы пользователь доверял вам, можно разместить реальные отзывы клиентов, которые пользовались вашими услугами, или вообще организовать отдельную веб-страницу для отзывов и комментариев.

Подводя итог, запомните, что должно содержаться на Вашем сайте: