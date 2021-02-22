Если по тем или иным причинам владелец бизнеса принял решение, что не может или не хочет дальше продолжать заниматься этим делом, его можно не только ликвидировать, но и продать.

Это при условии, что у компании все в порядке, нет крупных долгов, нарушений, каких-то серьезных обременений и так далее. Продать его можно, в том числе и с помощью доски объявлений в интернете.

Почему бизнес выгоднее продать

Процесс ликвидации ООО довольно хлопотный, если учесть, сколько бюрократических проволочек появится на пути.

Это требует времени, нервов. Можно обратиться в специализированные компании, которые предлагают помощь при ликвидации ООО, но они тоже работают не бесплатно.

С ИП легче. Их быстрее ликвидировать. Многие вместо того, чтобы тратить на это время, предпочитают ничего не трогать, а привести все в порядок с документами, кредиторами, чтобы не было долгов. Затем, компания продается.

Это удобно и выгодно даже для покупателей бизнеса, так как многие процессы налажены:

Есть помещения, аренда которых, возможно, еще не истекла

Оборудование

Сотрудники

Каналы сбыта и не только.

Самостоятельно на запуск бизнеса с нуля ушло бы больше денег. И тот факт, что у предыдущего владельца по тем или иным причинам не получилось, не означает, что и новых владельцев ждет крах.

Очень важно то, кто у руля компании. Да и не всегда продают только убыточный бизнес. Возможно, человек решил заняться чем-то другим, либо просто устал и вышел на пенсию, переехал в другую страну и так далее. Ситуации могут быть самые разные.

Как продать бизнес с помощью досок объявлений в интернете

Можно использовать 2 основных варианта:

Классические доски объявлений

Специализированные доски объявлений.

В первом случае речь идет об универсальных площадках, где продаются разные товары и услуги.

Необходимо выбрать соответствующий раздел, завести профиль, если его еще нет и разместить объявление. Во втором случае это специальная площадка, которая предназначена именно для тех, кто продает или покупает готовый бизнес.

Так как в большинстве таких площадок размещение объявлений бесплатное, можно использовать несколько, чтобы повысить шансы на поиск покупателей. Объявление правильно оформляется.

Нужны качественные фото, видео, если площадка позволяет его разместить. Также потребуется подробное, достоверное описание, преимущества, особенности и нюансы. Цену установить чуть выше, так как каждый покупатель будет торговаться.