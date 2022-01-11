Выбор автосигнализации

На сегодняшний день автовладельцы стараются не оставлять транспортное средство без присмотра на длительный период. Ведь в такой ситуации риск угона намного выше и чтобы уберечь машину следует установить сигнализацию подробнее тут, которая обеспечит высокий уровень безопасности.

Виды автомобильных сигнализаций

Многие владельцы не знают на каком устройстве остановить свой выбор, ведь он достаточно большой. В первую очередь стоит подумать о том, какой вид сигнализации наиболее предпочтителен для вашего авто.

Производители предлагают своим клиентам следующие виды приборов:

Автосигнализация с односторонней связью. Такие противоугонные системы безнадежно устарели. У них отсутствует канал оповещения, это значит, что владелец не будет получать информацию о том, что происходит с его машиной. Это очень неудобно и если вы паркуете авто на улице далеко от дома, то такой тип сигнализации не сможет обеспечить максимальную защиту из-за ограниченного функционала.

Устройства с двухсторонней связью.

Прибор имеет обратную связь, все данные приходят на брелок управления. Оповещение осуществляется при помощи фар и сирены. На экране брелока вы можете увидеть о том, что происходит с транспортным средством в режиме реального времени. Радиус действия 4 км.

Автосигнализация с автозапуском. устройство совместимо с любым автотранспортным средством. Двигатель запускается при помощи таймера в установленное владельцем время. Для этого требуется нажать кнопку на брелоке.

Диалоговая сигнализация с автоматическим запуском двигателя. У этого вида устройства есть специальный ключ кодировки, это позволяет противостоять взлому. Брелок оснащен следующими опциями:

Регулировка звука и выбор мелодии;

Пиктограммы на русском языке;

Подсветка.

Спутниковая сигнализация. Усовершенствованный вид сигнализаций. Работа такой противоугонной системы может осуществляться в любом месте, при наличии спутниковой связи. Хозяин авто будет всегда извещен о перемещении транспортного средства и о его местоположении.

Выбирая оборудование следует обратить особое внимание на его радиус действия, есть ли у него обратная связь и насколько хорошо оно сможет противостоять взлому.

Установка

Установка автосигнализации процесс ответственный и требует определенных знаний и опыта. Поэтому такую важную процедуру следует доверить профессионалам.

Специалисты выполнят монтаж качественно и проконсультируют по вопросам эксплуатации.