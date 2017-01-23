идеи в лицах
Как разработать сайт самостоятельно?
23 января 2017

Многие сегодня задумываются над возможностью экономии в продвижении собственного продукта на рынке. Естественно, в первую очередь это касается тех, кто, так или иначе, занят в бизнесе. Причём речь идёт не только о продвижении товаров, но и услуг.

Создание сайта является отличным способом выйти на целевую аудиторию и увеличить продажи. Однако, далеко не каждый сможет разобраться в азах HTML-вёрстки, кодинга и веб-дизайна. Но всегда ведь можно обратиться к специалистам. Если у Вас сломался автомобиль, Вы ведь не занимаетесь самостоятельной починкой. На сайте webformula.pro можно найти весьма привлекательные условия.

Если хочешь, чтобы всё было выполнено, как надо – делай сам!

 Если хочешь, чтобы всё было выполнено, как надо – делай сам!

Строго говоря, вышеозначенное утверждение является главной причиной невозможности совершения профессиональной эволюции. Тот, кто мыслит подобным образом (так, как указано в подзаголовке) является производителем, но не бизнесменом.

Поиск наиболее оптимальных решений, которые дадут возможность добиться цели в кратчайшие сроки – вот, что отличается истинного предпринимателя. Однако, если Вы планируете всё же самостоятельно решить проблему, связанную с созданием сайта, рекомендуется обратить внимание на специализированные программные движки:

  • Wordpress;
  • Drupal;
  • Bitrix;
  • DLE;
  • Joomla.

Далеко не все они бесплатны. Однако деньги в этом случае играют далеко не последнюю роль. Если Вы полагаете, что приобретёте дорогой движок, и всё сделается само собой после его разархивирования на хостинг, Вы глубоко заблуждаетесь.

В дальнейшем потребуется установить шаблон на движок (это не так сложно), дополнить его плагинами и поправить код (оптимизировать его исключительно под собственные нужды).

Поисковое продвижение и безопасность

 Поисковое продвижение и безопасность

Многие, кто не посвящен в мир Интернета, наивно полагают, что их сайт никому не нужен. Действительно, в сети находятся десятки миллионов веб-сайтов. С чего кому-то ломать именно Ваш?

На самом деле хаккингом сайтов занимаются в большинстве случаев не люди, а боты – специально написанные программы. Следовательно, и Ваша площадка может быть взломана на раз.

Если Вы планируете самостоятельно заниматься разработкой, озаботьтесь обеспечением достаточного уровня безопасности. Кроме того, придётся также осуществлять и поисковую оптимизацию, так как в сети уже присутствует большое количество сайтов, которые являются прямыми конкурентами Вашему.

Говоря иначе, если Вы не заняты в программировании профессионально, лучше довериться специалистам.

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Видео расскажет о том, как можно создать простой веб-сайт самостоятельно и абсолютно бесплатно:

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  • Марина: С Интернетом всё проще. Можно просто накруткой воспользоваться https://goo.gl/8nkT9j
  • Ольга: Никита, если вам нужно, то можете у них http://rosco.su/ узнать, они как раз нам и помогали при ликвидации...
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