Массаж поющими чашами — что это такое и как делается

Самые различные техники для оздоровления человеческого организма существуют на планете более 5 тысяч лет. Массаж поющими чашами пришёл в человеческую цивилизацию благодаря Древнему Тибету. Здесь воздействие осуществляется не только за счёт непосредственного механического надавливания на область воздействия, но и через звуковые вибрации. Важно подчеркнуть, что тибетские поющие чаши во многом схожи с привычными для русского человека колоколами.

Массаж поющими чашами, видео которого представлено в конце статьи, позволяет исцелять многие болезни. При этом, не существует единой методики воздействия на человеческий организм. Очень многое зависит от самого мастера, выполняющего массаж – его выбора конкретных чаш и их расположения на организме.

Некоторые особенности массажа поющими чашами

Чаши, которые разрешается использовать в качестве целительных, должны быть выполнены строго из сплава определённых металлов:

олово;

медь;

свинец;

ртуть;

серебро;

железо;

золото.

Каждый из перечисленных металлов связывается с планетой Солнечной системы. Действительно, в буддизме человек рассматривается, как часть Вселенной.

При этом сами чаши могут быть выполнены в различных диаметрах – от 5 до 50 см. В зависимости от диаметра изменяется и тон, издаваемый при вибрациях.

В чаши не бьют, как в колокол!

Мастер массажа располагает чаши либо непосредственно на теле в энергетических точках, пересечениях энергетических потоков, либо рядом на специальных подушечках. В некоторых случаях конкретные чаши заполняются водой (не полностью).

Звукоизвлечение осуществляется при помощи деревянных пестиков. Нередко они оборачиваются бархатом.

В зависимости от интенсивности трения пестика о чашу достигается требуемая частота звуковых колебаний. Ощущаться на теле они могут как воздействие ультразвука.

При помощи поющих чаш организм может оздоравливаться не только от физических, но и от психических болезней. Многие психологи используют целительные вибрации поющих чаш для лечения депрессивных состояний.

Смотрите также: Предлагается изучение скульптурного массажа лица. Советы, которые позволят выбрать хорошую баню в Одессе — http://www.propr.me/kak-vybrat-xoroshuyu-banyu-i-saunu-v-odesse/

В видео показан процесс использования поющих чаш для осуществления массажа: