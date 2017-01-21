История создания Wordpress

Мэтт Мулленвег – его полное имя звучит как Мэтью Чарльз Мулленвег. Дата и место рождения – 11 января 1984 года, в городе Хьюстон штата Техас, США.

К сегодняшнему дню он известный программист и успешный предприниматель. Создатель, владелец и руководитель знакомой всем и одной из популярных платформ для ведения блога WordPress.

Немного биографии

Отец Мэтта Мулленвега был программистом и позволял своему сыну разбирать и собирать у них дома компьютеры. Впоследствии это увлечение стало работой.

В 12 лет Мэтт создал свою первую страницу во Всемирной сети, в 18 начал вести блог, а в 19 был уверенным и весьма способным программистом.

С 18 лет Мэтт Мулленвег начал вести блог, желая выложить в сети фотографии с поездки в Вашингтон. В блоге он активно пользовался приложением b2 с открытым кодом, однако внес в него некоторые корректировки.

И к 19 годам, будучи первокурсником в Хьюстонском университете, Мэтт Мулленвег задумался о том, что было бы неплохо объединить лучшие стороны Movable Type, TextPattern, Blogger и уже используемого им b2 для создания платформы, которой не будет равных. Так, он начал разработку ныне необычайно знаменитого WordPress.

С 2004 по 2005 год работал в CNET, а в декабре 2005 он основал компанию Automattic. В марте 2007 года Мэтт уже мог похвастаться званием 16-го из 50 самых влиятельных людей Всемирной паутины, по версии PC World.

И нет ничего удивительного, что к тому времени появились желающие купить WordPress. Однако Мулленвег отказал, ведь он никогда не хотел для своего детища судьбы полностью платной платформы.

Сейчас Мэтт Мулленвег живет в Сан-Франциско штата Калифорния, США и продолжает свою работу в Automattic, а также улучшает и всячески оптимизирует WordPress.

Как зарождался WordPress

В то время немногие могли подумать, что новая платформа станет такой популярной (ныне на WordPress работает чуть ли не каждый 6 сайт во Всемирной паутине), можно сказать, драгоценностью сан-францисской Automattic.

Первую версию WordPress запустили 27 мая 2003 года, когда доминирующей платформой являлась Movable Type, однако они решили перейти на платную основу, из-за чего потеряли множество своих пользователей.

Большая их часть перебежала на WordPress. Таким образом, к августу 2003 года платформа, созданная Мэттом Мулленвегом, имела уже около 15 тыс. пользователей.

Мэтт Мулленвег решил бросить обучение и пошел работать в CNET Networks. Это помогло Мэтту освоиться в мире онлайн-медиа и ведения блогов.

Сам он об этой работе говорит, что уже в первые месяцы работы в той компании познакомился практически со всеми теми людьми, с которыми сотрудничает и по нынешний день.

Например, Мэтт Мулленвег познакомился там с Тони Шнейдером, который долгое время был генеральным директором Automattic, но с начала 2014 года переключился на другие проекты компании, покинув пост.

Мэтт Мулленвег всегда опасался превращения WordPress в продукт исключительно коммерческого характера. В то же время компании Automattic удалось объединить в данной платформе бесплатное удобство с возможностью сделать свой блог более индивидуальным.

Так, при регистрации новый пользователь обязательно столкнется с предложением от WordPress за дополнительную ежегодную плату убрать из названия «.wordpress», или что несколько дороже, получить WordPress Value Bundle, который позволяет увеличить дисковое пространство, поддерживает видео HD качества и открывает новые возможности настройки и администрирования серверов.

И нет ничего удивительного в том, что облачный хостинг, позволяющий создавать сайты совершенно бесплатно, привлек уже около 330 млн. пользователей.

Итак, платформа WordPress необычайно популярна, ежедневно она привлекает все больше и больше пользователей, предпочитающих ее всем тем, на которых работали раньше.

В феврале 2009 года Power Magazine окрестил Мэтта Мулленвега «принцем блогов», а на WordPress VIP работает американский финансово-экономический портал Forbes.com.

Так, почему же Мэтт Мулленвег не миллиардер? Все дело в том, что с момента своего основания и по нынешний день программа работает практически бесплатно, не заставляя никого из пользователей против желания отдавать свои кровные.

В итоге получилось, что только 1% от всех зарегистрированных пользователей WordPress платят компании. И только малая доля лишь с недавних пор стала активно применять дополнительные платные функции, одна из них – это резервное копирование. Да и реклама на просторах WordPress появилась относительно недавно.

Так что можно уверенно сказать, что открытая платформа для ведения блогов начинает приносить плоды, однако несравнимые с местом, которое WordPress занимает во Всемирной паутине.

Мулленвег уверен, что для того чтобы WordPress и в будущем оставалась ведущей платформой, любимой всеми, следует придерживаться устойчивой модели развития ресурса.

Далее на видео вы можете ознакомиться с обзором CMS Wordpress.