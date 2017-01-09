Тонкости выбора хостинга для интернет магазина

От выбора хостинга на прямую зависит качество работы вашего сайта. Очень важно из всего множество предлагаемых услуг выбрать ту хостинговую компанию, что обеспечит ресурсу высокую надежность и продуктивность.

На что стоит обращать внимание при выборе хостинга для интернет магазина?

1. Стоимость. В вопросе цены мнение многих пользователей расходятся. Но не стоит обращать внимание на бесплатный хостинг. Причин для этого существует несколько. В первую очередь это:

низкая скорость работы хостинга;

присутствие навязчивой рекламы;

домен третьего уровня, что не вызывает доверия у потребителей;

отсутствие гарантий по стабильной работе хостинга;

наличие огромного количеств ограничений и малый объем памяти.

Если же говорить о платном хостинге, то стоит отметить, что его стоимость напрямую зависит от предоставляемых возможностей. Можно отметить три вида хостинга:

виртуальный хостинг, предлагает самые доступные услуги, но в данном случае вы приобретаете множество соседей, что пользуются одним айпи вместе с вами. Такой хостинг подойдет для небольшого узконаправленного интернет магазина, но в случае расширении ваших границ лучше перейти на более продвинутые типы хостинга;

выделенный виртуальный сервер, этот вариант подразумевает разделение реального сервера, на несколько виртуальных, которые имеют свои возможности доступ к которым есть у арендатора. Такой хостинг наиболее предпочтителен для большинства интернет магазинов, что имеет средний уровень посещения и продаж;

выделенный сервер это самый дорогой вид хостинг услуг, что подразумевает аренду целого сервера. Такой хостинг необходим крупным магазинам, что имеют десятки посещений в день и обслуживаются с помощью специальных программ, регулируются с помощью баз данных. В таком случае аренда всего сервера может быть оправдана. Но стоит отметить, что такой вид хостинга требует дополнительного обслуживания и наличие специально обученного персонала в вашей компании.

2. Техническая поддержка. На нее стоит обращать особое внимание, ведь от этого зависит как быстро вам смогут помочь и смогут ли вообще помочь. Хорошая хостинговая компания обеспечивает поддержку своих клиентов 24 часа в сутки.

3. Резервное копирование данных. Крайне важная вещь. Если вы сами забываете осуществлять регулярное копирование, то убедитесь, что ваш хостер провайдер обеспечивает подобные услуги хотя бы раз в неделю. Или же закажите эту услугу дополнительно. В случае неисправностей вы сможете вернуть свой сайт в исходное состояние и ваши пользователи не останутся недовольны.

Учитывая все факторы вы сможете подобрать наиболее подходящий хостинг для вашего интернет магазина.

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