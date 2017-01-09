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Тонкости выбора хостинга для интернет магазина

9 января 2017

От выбора хостинга на прямую зависит качество работы вашего сайта. Очень важно из всего множество предлагаемых услуг выбрать ту хостинговую компанию, что обеспечит ресурсу высокую надежность и продуктивность.

На что стоит обращать внимание при выборе хостинга для интернет магазина?

выбор хостинга

1. Стоимость. В вопросе цены мнение многих пользователей расходятся. Но не стоит обращать внимание на бесплатный хостинг. Причин для этого существует несколько. В первую очередь это:

  • низкая скорость работы хостинга;
  • присутствие навязчивой рекламы;
  • домен третьего уровня, что не вызывает доверия у потребителей;
  • отсутствие гарантий по стабильной работе хостинга;
  • наличие огромного количеств ограничений и малый объем памяти.

хостинг

Если же говорить о платном хостинге, то стоит отметить, что его стоимость напрямую зависит от предоставляемых возможностей. Можно отметить три вида хостинга:

  • виртуальный хостинг, предлагает самые доступные услуги, но в данном случае вы приобретаете множество соседей, что пользуются одним айпи вместе с вами. Такой хостинг подойдет для небольшого узконаправленного интернет магазина, но в случае расширении ваших границ лучше перейти на более продвинутые типы хостинга;
  • выделенный виртуальный сервер, этот вариант подразумевает разделение реального сервера, на несколько виртуальных, которые имеют свои возможности доступ к которым есть у арендатора. Такой хостинг наиболее предпочтителен для большинства интернет магазинов, что имеет средний уровень посещения и продаж;
  • выделенный сервер это самый дорогой вид хостинг услуг, что подразумевает аренду целого сервера. Такой хостинг необходим крупным магазинам, что имеют десятки посещений в день и обслуживаются с помощью специальных программ, регулируются с помощью баз данных. В таком случае аренда всего сервера может быть оправдана. Но стоит отметить, что такой вид хостинга требует дополнительного обслуживания и наличие специально обученного персонала в вашей компании.

2. Техническая поддержка. На нее стоит обращать особое внимание, ведь от этого зависит как быстро вам смогут помочь и смогут ли вообще помочь. Хорошая хостинговая компания обеспечивает поддержку своих клиентов 24 часа в сутки.

3. Резервное копирование данных. Крайне важная вещь. Если вы сами забываете осуществлять регулярное копирование, то убедитесь, что ваш хостер провайдер обеспечивает подобные услуги хотя бы раз в неделю. Или же закажите эту услугу дополнительно. В случае неисправностей вы сможете вернуть свой сайт в исходное состояние и ваши пользователи не останутся недовольны.
Учитывая все факторы вы сможете подобрать наиболее подходящий хостинг для вашего интернет магазина.

Также смотрите на видео советы о выборе хостинга:



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