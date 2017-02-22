Как называется рекламный щит

Реклама является основным источником продвижения любого бизнеса и поэтому используется многими предприятиями. Сегодня существует довольно много способов разрекламировать себя, которые зависят от направления организации и целевой аудитории пользователей.

Такие рекламные щиты ростов, вернее, специализирующиеся на их изготовлении компании, предлагают в разных вариантах. Более подробно узнать о таких конструкциях можно на специальных сайтах.

Основные понятия

Рекламный щит представляет собой специальную платформу, которая используется в наружной рекламе. Размеры полотна и конструкция такого изделия может быть различной и отличаться специальными функциями (подсветка, тип основания и т.д.).

Рекламные щиты это основной атрибут масштабных рекламных акций, что позволяет охватить достаточно широкую аудиторию и привлечь больше клиентов. Конструкция платформы может оснащаться, как внешней, так и внутренней подсветкой. Это позволяет проводить информационную атаку практически круглосуточно.

Разнообразие конструкций

Рекламные щиты это общее название большой группы изделий, которую можно разбить на конкретные типы продуктов:

Билборд представляет собой щит размером 36 (стандартные параметры), который устанавливается отдельно. Эти конструкции могут иметь различную форму (П- , Г- или Т-образную). Состоят билборды из двух щитов, которые расположены параллельно. Сити-лайты. Такие изделия дополняются специальной внутренней подсветкой и устанавливаются зачастую только в самых престижных районах города. Панель-кронштейны представляют собой двухсторонние рекламные щиты, которые имеют стандартные размеры 1,21,8 м. Крепят такие конструкции перпендикулярно к стенам домов или напрямую к столбам освещения. Супер сайты являются очень габаритными щитами (155 м, 124 м), поэтому устанавливаются только возле больших транспортных магистралей. Имеют специальную подсветку из нескольких прожекторов. Брандмауэры. Это изделие представляет собой рекламный щит, который монтируется на глухих стенах многоэтажных домов. Зачастую они оборудуются специальной силовой рамой, которая и удерживает полотно. В качестве подсветки также используются металлогалоидные прожекторы.

Существуют и другие виды рекламных щитов, которые имеют свои отличительные особенности. При установке таких конструкций, следует оценить их эффективность, и лишь затем выполнять все последующие операции.