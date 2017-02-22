Как называется рекламный щит

Реклама является основным источником продвижения любого бизнеса и поэтому используется многими предприятиями. Сегодня существует довольно много способов разрекламировать себя, которые зависят от направления организации и целевой аудитории пользователей.
Такие рекламные щиты ростов, вернее, специализирующиеся на их изготовлении компании, предлагают в разных вариантах. Более подробно узнать о таких конструкциях можно на специальных сайтах.
Основные понятия
Рекламный щит представляет собой специальную платформу, которая используется в наружной рекламе. Размеры полотна и конструкция такого изделия может быть различной и отличаться специальными функциями (подсветка, тип основания и т.д.).
Рекламные щиты это основной атрибут масштабных рекламных акций, что позволяет охватить достаточно широкую аудиторию и привлечь больше клиентов. Конструкция платформы может оснащаться, как внешней, так и внутренней подсветкой. Это позволяет проводить информационную атаку практически круглосуточно.
Разнообразие конструкций
Рекламные щиты это общее название большой группы изделий, которую можно разбить на конкретные типы продуктов:
- Билборд представляет собой щит размером 36 (стандартные параметры), который устанавливается отдельно. Эти конструкции могут иметь различную форму (П- , Г- или Т-образную). Состоят билборды из двух щитов, которые расположены параллельно.
- Сити-лайты. Такие изделия дополняются специальной внутренней подсветкой и устанавливаются зачастую только в самых престижных районах города.
- Панель-кронштейны представляют собой двухсторонние рекламные щиты, которые имеют стандартные размеры 1,21,8 м. Крепят такие конструкции перпендикулярно к стенам домов или напрямую к столбам освещения.
- Супер сайты являются очень габаритными щитами (155 м, 124 м), поэтому устанавливаются только возле больших транспортных магистралей. Имеют специальную подсветку из нескольких прожекторов.
- Брандмауэры. Это изделие представляет собой рекламный щит, который монтируется на глухих стенах многоэтажных домов. Зачастую они оборудуются специальной силовой рамой, которая и удерживает полотно. В качестве подсветки также используются металлогалоидные прожекторы.
Существуют и другие виды рекламных щитов, которые имеют свои отличительные особенности. При установке таких конструкций, следует оценить их эффективность, и лишь затем выполнять все последующие операции.